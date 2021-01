Công an huyện Đam Rông tổng kết công tác công an năm 2020

(LĐ online) - Sáng 5/1/2021, Công an huyện Đam Rông tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thừa uỷ quyền của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Vinh Quy trao tặng cho Công an xã Đạ Rsal 3 bộ máy tính

Đến dự hội nghị có Đại tá Lê Vinh Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện uỷ Đam Rông; đồng chí Trương Hữu Đồng - Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, huyện Đam Rông xảy ra 55 vụ phạm pháp hình sự, Công an huyện đã khởi tố điều tra, chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 74 bị can, tỉ lệ điều tra phá án đạt 87,27%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng Công an huyện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ để quản lý địa bàn, tổ chức gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự; tăng cường thu thập thông tin, đánh giá nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm không để các đối tượng móc nối hình thành băng, ổ, nhóm xã hội đen, hoạt động tín dụng đen trên địa bàn.

Theo thống kê, tổng số tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2020 là 77 tin, đã khởi tố vụ án hình sự 43 vụ, không khởi tố 24 vụ.

Giám đốc Công an tỉnh đã tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho đơn vị thuộc cơ sở

Trong công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện nhiều kế hoạch, chuyên đề, qua đó vận động thu hồi 115 súng tự chế, 10 nòng súng kíp, 59 vũ khí thô sơ khác.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, chỉ ra những tồn tại trong công tác nắm tình hình địa bàn, công tác phòng ngừa xã hội. Đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thời gian qua, trên địa bàn huyện tuy có nhiều cố gắng nhưng hình thức tuyên truyền chưa phong phú đa dạng nên chưa phát huy và đạt được hiệu quả cao.

Bí thư Huyện Uỷ Đam Rông Nguyễn Văn Lộc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân

Trong năm 2021, Công an huyện Đam Rông đã đề ra một số nội dung trọng tâm là nắm bắt tình hình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiệu hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh các chuyên đề về phòng ngừa tội phạm đánh bạc, tín dụng đen, băng ổ nhóm, đòi nợ thuê …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đề nghị cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy, ra sức thi đua lập thành tích trong năm 2021 để đóng góp chung vào thành tích của Công an tỉnh. Đồng chí cũng nhắc nhở Công an huyện Đam Rông trong thời gian tới cần quan tâm, đấu tranh mạnh với tội phạm vi phạm các quy định về khai thác quản lý bảo vệ rừng và lâm sản, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan tổ chức tốt các biện pháp bảo vệ rừng, giữ rừng.

Chủ tịch UBND huyện Đam Rông Trương Hữu Đồng tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua

Tại hội nghị, Bộ Công an trao tặng cho Công an xã Đạ Rsal 3 bộ máy tính. Giám đốc Công an tỉnh đã tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 7 đơn vị thuộc Công an huyện Đam Rông vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vì an ninh tổ quốc; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào vì an ninh tổ quốc; UBND huyện cũng tặng giấy khen của cho các cá nhân, tập thể…

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN