Đổi mới phương pháp làm việc, biến thách thức thành cơ hội

(LĐ online) - Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 12 và rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, được tổ chức ngày 6/1/2021 do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đồng Trần Văn Hiệp chủ trì hội nghị

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, do ông Bùi Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Năm 2020, tình hình dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống của Nhân dân. Nhưng, toàn tỉnh đã triển khai một cách kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc năm 2020, Lâm Đồng có 12 chỉ tiêu về xã hội, môi trường và nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch là tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhóm chỉ tiêu kinh tế, có 1 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra là cơ cấu kinh tế; 6 chỉ tiêu còn lại gồm tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, tổng thu ngân sách nhà nước, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư xã hội, số lượng khách du lịch không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.

Kết quả đạt được nổi bật được ghi nhận là tỉnh Lâm Đồng có tốc độ tăng trưởng GRDP dương, đạt 2,01%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 62,9 triệu đồng, khoảng 2.740 USD, tương đương bình quân cả nước. Các ngành, lĩnh vực phục hồi và ngày càng phát triển. Ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế trong khó khăn, giữ được mức tăng trưởng khá 4,38%, tương đương mức tăng trưởng trong điều kiện không có dịch bệnh covid-19. Ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng đạt 1,86%. Ngành du lịch đã chủ động quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Lâm Đồng, điểm đến an toàn” và đẩy mạnh thực hiện các chương trình kích cầu du lịch.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2020 đạt 1.342 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 10.263 doanh nghiệp, vốn đăng ký 111.028 tỷ đồng; thu hút được 34 dự án đầu tư với tổng số vống đăng ký là 3.077,9 tỷ đồng, tăng về số lượng dự án, vốn đăng ký. Số vốn giải ngân tính đến ngày 31/12/2020 đạt 71,8%. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán trung ương, bằng 99,4% dự toán địa phương, đảm bảo nhiệm vụ chi. Số dư nguồn vốn huy động đạt 66.000 tỷ đồng, tăng 15,1% so với đầu năm. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao; thực hành tiết kiệm, đảm bảo định mức, chế độ quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tại điểm cầu UBND tỉnh

Quy mô và chất lượng giáo dục được nâng cao; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn đạt 80,6%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khám chữa bệnh, cấp cứu được bảo đảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%. Công tác phòng phòng chống dịch Covid-19, dịch bạch hầu đạt kết quả đáng ghi nhận, chưa phát hiện trường hợp nhiễm SARS-Cov-2.

Đến cuối năm 2020, có 104/111 xã (93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới; 7 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,35%, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 3,58%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 bậc so với năm 2018). Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019 của tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành (tăng 7 bậc so với năm 2018). Giữ vững quốc phòng an ninh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Tuy nhiên, kết thúc năm 2020, toàn tỉnh còn 6 chỉ tiêu kinh tế không đạt mục tiêu; trong đó, khu vực dịch vụ lần đầu tiên tăng trưởng âm, kéo theo giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu khác; tình trạng san gạt đất nông nghiệp, phân lô bán nền diễn biến phức tạp tại một số địa phương; công tác xử lý chất thải tại các đô thị, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp… chưa được xử lý dứt điểm tại một số địa phương. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tội phạm các loại về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, ma túy ngày càng diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn…

Lãnh đạo các sở, ngành trả lời trực tiếp các kiến nghị của địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi mới phương pháp làm việc: Các địa phương nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất; các sở ngành giải quyết các kiến nghị của địa phương với thời hạn cụ thể rõ ràng, thẳng thắn, đổi mới. Trong đó, các đề xuất và kiến nghị, tập trung vào vấn đề tách thửa theo Quyết định 33; thực hiện tích nước cho sản xuất nông nghiệp, vấn đề khai thác cát trên sông Đồng Nai; quản lý bảo vệ rừng; quy hoạch khu dân cư; giao thông, an toàn trường học; phân cấp quản lý các công trình, dự án; lấn chiếm đường giao thông, tội phạm ma túy …

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cảm ơn các ngành, các địa phương đã tích cực làm việc, nỗ lực trong suốt một năm qua, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các vấn đề còn tồn đọng, như thu ngân sách thiếu tính bền vững; quản lý khách du lịch có nguy cơ gây mất ổn định về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; quản lý bảo vệ rừng tiềm ẩn nhiều bất ổn; vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai…

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các huyện chưa thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các nhiệm vụ cấp trên giao, thể hiện ở việc phân lô bán nền dưới hình thức hiến đất làm đường dẫn đến băm nát các vườn trà, vườn cà phê…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần hướng đến mục tiêu vượt và khó hoàn thành nhiệm vụ, để xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành một tỉnh phát triển, 5 năm nữa là tỉnh khá, 10 năm nữa tự chủ về ngân sách. UBND tỉnh sẽ làm việc với các huyện, thành và lãnh đạo các sở, ngành để giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc và làm việc với mặt trận, đoàn thể và các ban Đảng để thống nhất cơ chế giám sát, phối hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh xác định, năm 2021 phải bám sát vào 17 nhiệm vụ của tỉnh và nhiệm vụ của các địa phương; tập trung các công trình trọng tâm, các chương trình trọng điểm. Năm 2021 vừa là thời cơ, vừa là động lực để phấn đấu. Phía trước vẫn còn rất khó khăn khi chưa có vacxin phòng bệnh Covid-19, nguy cơ dịch bệnh còn có thể quay lại. Do đó, việc phòng chống Covid-19 phải đặt lên hàng đầu, cấp ủy phải là người chịu trách nhiệm, có như vậy mới đảm bảo ổn định trên địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu khác.

LÊ HOA