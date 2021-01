Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nội chính Đảng năm 2020

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo ngành Nội chính tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy tham dự.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nổi bật là đã nhanh chóng khắc phục khó khăn trong những ngày đầu mới tái lập; tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố, kiện toàn. Phương pháp, lề lối làm việc không ngừng được cải tiến. Công tác phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngành Nội chính Đảng đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo nhiều chủ trương lớn, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng, từng bước hoàn thiện thể chế về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Ban Nội chính Trung ương đã tập trung xây dựng, hoàn thành 9 đề án lớn và phối hợp xây dựng, hoàn thành nhiều đề án quan trọng khác. Trong năm 2020, đã phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các bộ, ngành, cơ quan chức năng, chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 20 vụ án với 115 bị cáo, xét xử phúc thẩm 1.384 bị cáo với những mức án nghiêm khắc... Ban Nội chính các địa phương đã tham mưu, đề xuất đưa 408 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 237 vụ việc, vụ án.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm về: Những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị đề xuất của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc nâng cao hiệu quả công tác rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; vấn đề an ninh biên giới, tham nhũng vặt...

Năm 2021, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trước mắt, khẩn trương hoàn thành 2 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy tham mưu xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các lĩnh vực, dự án lớn, nguy cơ tiêu cực cao; chủ động, nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp diễn ra đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, không để các thế lực, phần tử chống phá lợi dụng và gây rối,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ngành Nội chính Đảng trong thời gian qua, góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, nhất là những nội dung được nêu trong nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các quy định của Nhà nước nhằm kiểm soát quyền lực; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn. Trước mắt, cần xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng đã khởi tố; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng...

NGUYỄN NGHĨA