Lâm Hà tổng kết công tác quốc phòng năm 2020

(LĐ online) - Chiều 7/1, UBND huyện Lâm Hà đã tổ chứ tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà khen thưởng các tập thể xuất sắc

Năm 2020, UBND huyện Lâm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, thực hiện công tác động viên, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được chú trọng. Đến nay, tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,22% so với dân số, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 26,65%, 100% chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn có chi ủy.

Thực hiện đổi mới phương pháp huấn luyện theo phương châm “xã huấn luyện - huyện kiểm tra” với quân số tham gia huấn luyện đạt 100%, kết hợp với làm công tác dân vận trong huấn luyện được 1.550 ngày công. Công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho người có công luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020, huyện đã mở được 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 với quân số đạt 193 người; chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng an ninh cho 4.212 học sinh.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2020, hội nghị dành nhiều thời gian để nghe các địa phương, đơn vị tham luận chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh.

Dịp này, UBND huyện đã ken thưởng cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2020.

Tại đây, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà cũng đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” và đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Lập công dâng Đảng”.

CẨM TÚ