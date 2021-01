Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị và người bệnh tại Bảo Lộc

(LĐ online) - Chiều 26/1, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đặng Trí Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà 3 đơn vị tại thành phố Bảo Lộc là: Công ty Thuỷ điện Đồng Nai, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và lãnh đạo thành phố Bảo Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng tặng quà cho Công ty Thuỷ điện Đồng Nai

Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Đặng Trí Dũng sơ lược kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm qua trước tình hình khó khăn chung của dịch bệnh Covid-19; đồng thời, lắng nghe kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ và chia sẻ với khó khăn của từng đơn vị.

Năm 2020, Công ty Thuỷ điện Đồng Nai đã sản xuất được 1.334,8 triệu kWh, đạt 100,43% so với kế hoạch, bằng 89% so với năm 2019, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 146 tỷ đồng, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng 2 nhà tình thương cho gia đình nghèo, phụng dưỡng 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho gần 50 hộ đồng bào Mạ nghèo ở Bảo Lâm ăn tết, điều tiết nước ở hạ du phục vụ tưới tiêu…

Tặng quà cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc đã thực hiện thu gom rác thải, chỉnh trang đô thị, trồng hoa cây xanh, làm sạch đẹp thành phố.

Năm qua là năm đầu tiên Bệnh viên II Lâm Đồng đưa cơ sở vật chất được xây mới khang trang, rộng rãi vào sử dụng, được bệnh nhân ngày càng tin cậy. Năm qua, Bệnh viện đã phục vụ khám chữa bệnh cho 34.428 bệnh nhân nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 105%, thành lập thêm các khoa như: Khoa lão, tim mạch, dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đến nay, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng khá đầy đủ để phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám, chẩn đoán, chữa trị còn thiếu gây khó khăn cho việc điều trị.

Đoàn lãnh đạo tỉnh tặng quà và chúc tết đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện II Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã ghi nhận, biểu dương những thành quả các đơn vị, doanh nghiệp đạt được trong kinh doanh, phục vụ, đóng góp lớn vào ngân sách, phục vụ dân sinh; làm cho đô thị Bảo Lộc không ngừng khang trang hiện đại hướng đến đô thị loại II; chữa trị, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người dân các huyện phía Nam. Đồng chí Đặng Trí Dũng cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ y bác sĩ, chúc các đơn vị, doanh nghiệp không ngừng phát triển để tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo là người già và trẻ sơ sinh thiếu tháng đang điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng

Nhân dịp này, đoàn cũng đã tặng quà cho 12 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị bệnh nặng là người già và trẻ sơ sinh thiếu tháng, nhẹ cân phải chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện II Lâm Đồng, mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng. Món quà là nguồn động viên, hỗ trợ gia đình người bệnh nghèo có một cái Tết ấm áp.

QUỲNH UYỂN