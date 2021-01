Mặt trận Tổ quốc TP Bảo Lộc làm tốt vai trò cầu nối

(LĐ online) - Ngày 20/1/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; đồng thời, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động năm 2021.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước; trong đó, quan trọng bậc nhất là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song đây cũng là một năm đầy khó khăn, thách thức khi phải đối diện với dịch Covid – 19 và dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ảnh hướng tới sự phát triển chung của đất nước.

Với vai trò là “cầu nối” giữa quần chúng nhân dân với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần “lấy dân làm gốc”, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc bằng nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào thi đua yêu nước; đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng quê hương.

Trên tinh thần đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo quần chúng. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được các ngành, các cấp triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể, hiệu quả tạo niềm tin trong Nhân dân.

Từ chính vai trò “cầu nối”, trong năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn đã tiếp thu, chuyển tải 133 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tới các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân. Đặc biệt, với phương châm hướng về cơ sở, những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn thành phố đã kịp thời chuyển tải các chính sách dân tộc của Nhà nước; đồng thời, chỉ rõ các âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các thế lực thù địch để người dân nâng cao cảnh giác phòng, chống có hiệu quả.

Đối với công tác từ thiện, nhân đạo, trong năm, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động, quyên góp và trao tặng hơn 16.000 suất quà trị giá hàng tỷ đồng tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, lao động khó khăn trên toàn địa bàn.

Đối với công tác vận động “Quỹ vì người nghèo”, năm 2020, TP Bảo Lộc đã vận động, quyên góp được số tiền hơn 2 tỷ đồng; MTTQ các phường, xã trên địa bàn đã xây dựng và sửa chữa 23 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, với tổng trị giá hơn 730 triệu đồng; vận động, quyên góp được số tiền hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn huyện Cát Tiên số tiền 460 triệu đồng.

Cùng với đó, trong năm 2020, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất và hàng chục ngàn ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn, đô thị trên địa bàn. Các phong trao, cuộc vận động như: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… đều thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đưa Bảo Lộc phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị hóa ngày càng hiện đại, đáng sống.

Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao tặng bằng khen cho các tập thể

Đồng chí Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã đạt được trong năm qua. Ông yêu cầu, MTTQ thành phố cần chú trong làm tốt hơn nữa công tác xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn; quan tâm làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để xứng đáng là “cầu nối” của quần chúng nhân dân.

Về phía địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc yêu cầu, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để có những cách làm hay, sáng tạo sát với thực tế. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để chuyển tải tới các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tạo niềm tin xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đảm bảo để người dân, đặc biệt là người già, lao động khó khăn đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầy đủ, sum vầy.

Dịp này, MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc có 8 tập thể vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen; UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen cho 5 tập thể, 14 các nhân; Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc

KHÁNH PHÚC