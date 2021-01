MTTQ Đà Lạt tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Đà Lạt đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân về những mặt còn tồn tại, hạn chế để tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Đại biểu HĐND thành phố kiến nghị tại kỳ họp cuối năm về những vấn đề bất cập, tồn tại trong trật tự xây dựng, quy hoạch

Mặc dù tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nên kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt năm 2020 cơ bản ổn định và giữ vững. Các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm công tác phòng dịch. Đồng hành cùng chính quyền chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của người dân trên địa bàn thành phố. Giá cả mặt hàng nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ bấp bênh, thời tiết diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tính chất, thủ đoạn của đối tượng hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, tình trạng trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao, nạn cờ bạc, vi phạm luật lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều, việc cấp biển số nhà vẫn chậm, quy hoạch còn chậm triển khai, nhiều dự án quy hoạch kéo dài như khu quy hoạch Ánh Sáng (Phường 1), khu quy hoạch 5B (Phường 4), khu quy hoạch số 1 (Phường 8), khu quy hoạch số 6, khu Huỳnh Tấn Phát (Phường 11); việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số khu quy hoạch dân cư triển khai nhưng tiến độ rất chậm, hoặc chậm được triển khai, còn vướng mắc trong đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư… Đây chính là những băn khoăn, lo lắng mà người dân kiến nghị, gửi gắm và mong muốn Đảng bộ, chính quyền các cấp sớm có giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Quang Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt cho biết: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thì MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, góp phần tham gia xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Cụ thể, giám sát 7 nội dung như: đã hoàn thành chương trình giám sát “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, nhất là những người được quy hoạch vào cấp ủy phường, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025”; giám sát việc thực hiện chi trả, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị định của Chính phủ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ mối liên hệ chặt chẽ thường xuyên với HĐND và UBND… Trong năm, đã tổ chức 39 kỳ tiếp dân vào các ngày quy định 5 - 15 - 20 - 25 hàng tháng; đã tiếp nhận 1.824 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết xử lý, đáp ứng mong đợi của Nhân dân.

Cũng trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố giám sát hoạt động thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt; giám sát nhà tạm giam, tạm giữ của Công an thành phố; giám sát việc truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan nội chính thành phố. Đồng thời, MTTQ Đà Lạt còn phối hợp với Công an thành phố tổ chức được 114 hội nghị “Diễn đàn công an lắng nghe” với 4.342 lượt người dân tham dự và đã có 612 kiến nghị, góp ý nhằm giúp cơ quan chức năng xử lý, khắc phục tồn tại, làm tốt hơn nhiệm vụ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho Nhân dân.

NGUYỆT THU