Ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh hiện nay

Ngày 25/1/2021, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều để lại những dấu ấn đặc biệt và được các tầng lớp nhân dân kỳ vọng, mong mỏi. Một không khí trước đại hội dễ nhận thấy nhất là người dân quan tâm và kỳ vọng những quyết sách của Đại hội là gì, những ai sẽ là các nhà lãnh đạo của Đảng, của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới. Việc người dân quan tâm đến Đại hội Đảng, đến chính trị là một điều đáng mừng.

1. Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là những dấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước. Đó là sự kỳ vọng lớn lao và sâu sắc vào những quyết sách mà Đảng đưa ra trong đại hội lần này, đại hội đánh dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, đánh dấu 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011). Đặc biệt, là việc phát huy tinh thần vượt khó của một năm thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của năm 2020. Năm 2020, khi cả thế giới chao đảo vì COVID-19 thì Việt Nam đã nổi lên và trở thành một quốc gia được đánh giá là chống dịch có hiệu quả nhất. Cùng với chống dịch, Việt Nam vẫn phát triển kinh tế và được đánh giá là một trong số ít các nền kinh tế tăng trưởng năm 2020.

35 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội lần thứ VI và quyết định đổi mới đất nước, tháng 12/1986, lạm phát trong năm đã tăng hơn 770%. Năm 1986, hầu hết các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều không đạt được. Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã chính thức vượt quy mô kinh tế của Malaysia và Singapore để trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ở Đông Nam Á và đứng thứ 36 trên thế giới. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 2, Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 1 năm 2020 và Chủ tịch ASEAN năm 2020 để lại những dấu ấn thành công đặc biệt… Những thành tựu lớn lao ấy đem lại cho chúng ta luồng sinh khí mới, sức mạnh mới để đi tới những thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đánh giá và nhìn lại 35 năm đổi mới đất nước và đặt ra mục tiêu không phải chỉ cho nhiệm kỳ 2021-2025 mà còn tầm nhìn tới 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Việt Nam sẽ phấn đấu để đến năm 2025 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao với GDP là 2.500 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người là 18.000 USD và chúng ta gọi đây là KHÁT VỌNG PHỒN VINH DÂN TỘC.

2. Nếu không xảy ra đại dịch COVID-19 thì nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ là nhiệm kỳ mà Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những nhiệm kỳ gần đây. Bắt đầu từ năm 2015, khi kinh tế tăng 6,68% thì từ đó trở đi đến hết 2019 đã tạo đà cho Việt Nam liên tục tăng trưởng cao, có những năm chúng ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế tăng trưởng cao thứ 2 trên thế giới. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng, nắm chắc tay lái để con thuyền đất nước vững vàng ra biển lớn. Nếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 là gần 5,9%/năm, là mức cao của khu vực và thế giới thì giai đoạn 2016-2020, tách riêng năm 2020 do dịch COVID-19 thì tốc độ tăng trưởng ở mức 6,8% và chỉ năm 2020 do dịch COVID-19 nên tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 2,91%.

Nguyên nhân thành công của cả nhiệm kỳ 2016-2020 chắc chắn có nhiều, song có lẽ một trong những nguyên nhân giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách, tiến bộ vượt bậc của cả nhiệm kỳ đó chính là việc cụ thể hóa, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được tiến hành đồng bộ, cụ thể, đi vào những vấn đề cốt lõi như quản lý điều hành vĩ mô, đặc biệt là sự định hướng cho cả nhiệm kỳ của Đại hội XII. Đặc biệt, đó là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc nêu gương và kỷ luật nghiêm minh. Chủ trương này đã đạt được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây chính là sự đổi mới quan trọng trong tư duy phát triển của Đảng.

3. Đất nước chính thức đổi mới từ năm 1986, thế nhưng sau đó vẫn phải đối phó với muôn vàn khó khăn, thách thức từ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, từ tác động sâu sắc, nặng nề bởi sự sụp đổ của Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, chỉ sau đó không lâu, nhất là từ Đại hội lần thứ VII của Đảng, bằng đường lối đối ngoại tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của mình, với quan điểm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, Việt Nam đã ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Hiện nay, Liên hợp quốc (LHQ) có tất cả 193 nước thành viên thì Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 nước. Việt Nam cũng đã 2 lần được bầu đảm nhiệm vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và nhiệm kỳ 2020-2021. Đặc biệt, ngày 7/6/2019, Việt Nam đã lần thứ 2 được bầu vào vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu gần như tuyệt đối (192/193). Việt Nam có 17 quốc gia là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, trong đó có 3 đối tác chiến lược toàn diện; 17 đối tác chiến lược (bao gồm cả 3 đối tác chiến lược toàn diện) và 13 đối tác toàn diện. Năm 2020 đã đi qua với muôn vàn những khó khăn, thách thức của toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cũng trong năm 2020 này, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, đặc biệt là vị trí chủ tịch trong tháng 1/2020, Chủ tịch luân phiên của ASEAN và để lại nhiều dấn ấn sâu sắc. Đại hội đồng LHQ đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27/12 hàng năm là Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh. Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng vốn bị thực dân Pháp đô hộ đặt ra ngoài vòng pháp luật thì nay được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có quan hệ với các chính đảng cộng sản và công nhân quốc tế mà còn có mối quan hệ với rất nhiều các chính đảng khác. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 đảng tại 112 nước trên thế giới, trong đó có 59 đảng cầm quyền và 39 đảng tham chính (số liệu đầu năm 2020). Việt Nam và Mỹ từ hai nước cựu thù trở thành đối tác toàn diện từ năm 2013. Đặc biệt, tuyên bố chung giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang trong chuyến thăm Mỹ 2013 đã khẳng định “Hai bên tôn trọng thể chế chính trị của nhau”. Như vậy, kể từ tuyên bố chung này, phía Mỹ chính thức công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác. Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 248 bức điện chúc mừng của các chính đảng, các nhà lãnh đạo trên thế giới.

4. Kể từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều lần thực hiện chỉnh đốn Đảng, thế nhưng có lẽ chưa bao giờ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, làm trong sạch bộ máy được thực hiện có hiệu quả như 5 nhiệm kỳ 2016-2020. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một dấu ấn đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ. Đây là một trong rất nhiều nghị quyết đề cập tới công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhưng ra đời vào thời điểm hết sức quan trọng. Những nội dung, yêu cầu mà Nghị quyết chỉ ra vừa quan trọng, vừa cấp bách đối với Đảng, với xã hội, với chế độ và cũng là cấp bách từ đòi hỏi của Nhân dân. Đã có rất nhiều các biện pháp được đưa ra để góp phần xây dựng Đảng, làm trong sạch đội ngũ. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Từ năm 2013 đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỉ đồng, hơn 20 nghìn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

5. Đại hội XIII của Đảng cũng có thể được xem là Đại hội chuyển giao thế hệ. Ngoài các trường hợp đặc biệt ở lại theo yêu cầu bức thiết thì đa số các Ủy viên Trung ương được bầu đều trưởng thành sau năm 1975. Đây có thể xem là một lợi thế khi những đồng chí trẻ có cơ hội học tập, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm từ các nước tiên tiến trên thế giới, song với đặc thù của Việt Nam cũng có những vấn đề đặt ra cần phải chặt chẽ hơn. Chẳng hạn là khả năng, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, sự thấm nhuần những giá trị chính trị cốt lõi của Đảng và dân tộc. Đó là những tư duy, ý tưởng có thể nếu không được kiểm nghiệm mà vội vàng đưa vào thực hiện trong đời sống xã hội có thể sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, vì vậy đây là một công việc hệ trọng của Đại hội XIII. Thế giới và khu vực được dự báo vẫn diễn biến rất khó lường. Những xung đột về sắc tộc, tôn giáo, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, vấn đề tranh chấp tài nguyên, chủ quyền biển đảo vẫn được dự báo sẽ diễn ra gay gắt. Đặc biệt, thiên tai, dịch bệnh do biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến bất thường v.v… Tất cả những khó khăn, thách thức này đang đặt trọng trách lên vai Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt trọng trách lên vai ban lãnh đạo mới của Đảng.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau 35 năm đổi mới đất nước, những thành tựu và dấu ấn đặc biệt của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đặt nền móng, tiền đề để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện trong 5 năm tới. Đây cũng chính là kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên chân chính và các tầng lớp nhân dân luôn trăn trở, thao thức với vận mệnh của đất nước, của Đảng, với hạnh phúc của Nhân dân. Vì ý nghĩa ấy, Đại hội XIII của Đảng là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

VŨ TRUNG KIÊN