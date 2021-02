Bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp

(LĐ online) - Đó là một trong những yêu cầu trong Chỉ thị số 02 về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ký ban hành vào ngày 1/2.

Cử tri phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh tư liệu

Ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, ngày bầu cử sẽ dược tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021.

Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Cuộc bầu cử lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chinh trị trong năm 2021; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỷ 2021-2026, để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đẩy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân vể ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ Chi thị số 02-CT/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy... để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử và nắm được những quy định, hưởng dẫn của cơ quan nhà nước về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần làm chủ và ý thức tự giác của người dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần năng cao ý thức làm chủ, tỉnh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức công tác bầu cử đối với lực lượng Công an, Quân đội theo đúng quy định. Đồng thời, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Điện lực Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tình hình chuẩn bị, triển khai và tổ chức bầu cử để tổng hợp, báo cáo Trung ương theo tiến độ triển khai từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.

PV