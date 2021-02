Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận thăm, chúc tết các doanh nghiệp đầu năm mới

(LĐ online) - Ngày 17/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh uỷ đến thăm, chúc tết, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày đầu năm.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Vĩnh Tiến nhân ngày đầu năm

Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại 4 doanh nghiệp, công ty đoàn tới thăm, gồm: Công ty TNHH Vĩnh Tiến; Công ty TNHH Đà Lạt rau thuỷ canh và Công ty TNHH Dalat Hasfarm (TP Đà Lạt), Nông trường Vineco Đa Nhim (huyện Lạc Dương), lãnh đạo các công ty chia sẻ về khó khăn trong kinh doanh, sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến cho biết hiện công ty có 200 công nhân làm việc trong nhiều lĩnh vực như sản xuất trà atiso, rượu vang, trà thảo dược, nước cốt trái cây, đông trùng hạ thảo, du lịch… Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 bùng phát tại một số tỉnh, thành trong cả nước đã khiến doanh số bán hàng, lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng đáng kể, nhất là lượng khách tham quan, giải trí các loại hình du lịch của công ty đợt tết giảm mạnh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty TNHH Đà Lạt rau thuỷ canh (Làng hoa Vạn Thành, Phường 5) chuyên phân phối hệ thống trồng, chuyển giao công nghệ trồng rau thủy canh trên toàn quốc và phát triển du lịch canh nông thông tin với đoàn công tác hiện mỗi ngày công ty bán vé tham quan chỉ còn trên dưới 1.000 lượt khách, trong khi công suất tiếp đón khách lên tới gần 10.000 lượt khách/ngày, giảm trên 80% so với các năm trước.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Ông Aad Gordijn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dalat Hasfarm, một trong những công ty kinh doanh, sản xuất hoa tươi lớn nhất khu vực Đông Nam Á cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong ngành kinh doanh, xuất khẩu tươi đã tác động tiêu cực tới nhiều khâu trong chuỗi sản xuất. Doanh số hoa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của công ty năm 2020 giảm 10% so với năm 2019 và năm nay giảm thêm ở mức 20% so với dịp tết năm 2020.

Trong khi đó, với 300 công nhân chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số tại Lạc Dương làm việc trong lĩnh vực sản xuất rau, củ, quả, ông Phạm Quốc Huy -Giám đốc Nông trường Vineco Đa Nhim cho hay dịp tết năm nay sản lượng hàng bán ra không bị ảnh hưởng nhiều do nông sản đã được hệ thống siêu thị, bạn hàng đặt hàng theo hợp đồng ký trước. Bên cạnh đó, khó khăn của doanh nghiệp là chi phí vận chuyển dịp tết tăng cao hơn vì dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa phương.

Sau khi thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp dịp ngay trước Tết Nguyên đán 2021. Đồng chí đánh giá tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung đều đều bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, doanh số bán hàng sụt giảm so với năm 2020. Tuy nhiên, điều đáng mừng là với nỗ lực vượt khó, các công ty trên vẫn bảo đảm duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, không có trường hợp người lao động bị mất việc hoặc sa thải do dịch bệnh.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Đà Lạt rau thuỷ canh

Bí thư Tỉnh uỷ cũng biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt khó của lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian qua và cho biết lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng lưu ý lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. Các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa việc nhắc nhở du khách tham quan, công nhân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt…

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời chúc tới các doanh nghiệp, công nhân, người lao động có một năm hoạt động thành công, phát triển hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, kỳ vọng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, các doanh nghiệp sẵn sàng ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm, tạo khí thế, động lực mới trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, tặng quà lãnh đạo, công nhân Công ty TNHH Đà Lạt rau thuỷ canh tại Làng hoa Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc tết và kiểm tra tình hình sản xuất tại Nông trường Vineco Đa Nhim (Lạc Dương)

C.THÀNH