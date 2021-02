Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021: Tổng sản phẩm trong nước (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng từ 7-8%. GRDP bình quân đầu người khoảng 77,1- 77,8 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 9.300 tỷ đồng và phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu hút khoảng 4.015 ngàn lượt khách du lịch, tăng 10% so với năm 2020, trong đó khách quốc tế đạt 150 ngàn lượt khách, tăng 36% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,0 - 1,5%; riêng đồng bào DTTS giảm từ 2,0 - 3,0%. Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 88%. Có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, 2 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm) và 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.