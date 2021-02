Đồng chí K'Mák thăm, chúc tết tại huyện Đạ Huoai

(LĐ online) - Chiều 3/2, đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai).

Đồng chí K’Mák – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy bạn MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai.

Tại buổi thăm, chúc tết Tân Sửu 2021, đồng chí K’Mák đã thông báo một số kết quả kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020 tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù tỉnh nhà phải đối diện với rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, cụ thể nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, dịch tả lợn châu Phi, nhưng bằng sự đồng tậm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2020 đã đạt được mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách của tỉnh đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội cũng được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật đáng tự hào.

Đồng chí K’Mák cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà xã Đoàn Kết đã đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức. Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết đã đưa địa phương đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, vì vậy, đồng chí K’Mák yêu cầu huyện Đạ Huoai nói chung và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết nói riêng vui xuân an toàn, hạnh phúc nhưng không được phép lơ là, quên nhiệm vụ phòng chống dịch; chính quyền, các đoàn thể cần tập trung tuyên truyền tới bà con các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Từ đó, tiếp tục phấn đấu chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất theo gương Bác Hồ vĩ đại để phát triển kinh tế - xã hội xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák đã gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu an khang thịnh vượng tới các vị lão thành cách mạng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đạ Huoai nói chung nói chung và xã Đoàn Kết nói riêng.

Đồng chí K’Mák đã trao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoàn Kết công trình trị giá 500 triệu đồng. Đoàn công tác của tỉnh cũng trao tặng 30 phần quà tết cho các hộ nghèo tại 3 xã Đoàn Kết, Đạ P’Loa và xã Phước Lộc (trị giá 1 triệu đồng/phần). Đồng chí K’Mák cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc tết và tặng quà 2 gia đình chính sách, gồm: Gia đình bà Ka Rêtk (Thôn 2) và gia đình ông K’Lập (Thôn 3, xã Đoàn Kết).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák tặng quà tết cho các hộ nghèo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák thăm, chúc tết và tặng quà gia đình bà Ka Rêtk (xã Đoàn Kết) Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák thăm, chúc tết và tặng quà gia đình bệnh binh K’Lập (xã Đoàn Kết) Lãnh đạo huyện Đạ Huoai tặng quà tết các gia đình chính sách xã Đoàn Kết

KHÁNH PHÚC