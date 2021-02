Hành động quyết liệt hoàn thành mục tiêu kép

(LĐ online) - Chiều ngày 18/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, Đảng ủy khối; cùng đại diện Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và các phòng ban chuyên môn các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, nội dung của hội nghị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021. Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị cho biết, nhìn chung, trong tháng 2/2021, các ngành, các cấp các cấp đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Qua đó các địa phương đã tiến hành thu hoạch vụ mùa và gieo trồng, xuống giống vụ Đông Xuân đúng kế hoạch; thu hoạch cà phê niên vụ 2020-2021 và tiếp tục đầu tư chăm sóc cây trồng cho niên vụ sau. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát không để gây thiệt hại lớn đến sản xuất; chăn nuôi, thủy sản trên bàn tỉnh duy trì ổn định; tổ chức triển khai các công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định, không để xảy ra tình trạng cháy rừng.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước giảm 2,2% so với cùng kỳ; các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa và các biện pháp bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2021. Đang chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.648 tỷ đồng, bằng 17,7% dự toán địa phương, tăng 28% so với cùng kỳ; trong đó: thuế, phí, lệ phí 943 tỷ đồng, bằng 17% dự toán địa phương, tăng 47% so với cùng kỳ…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh so cùng kỳ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Khách du lịch đến Lâm Đồng lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 600.000 lượt (giảm 46% so với cùng kỳ năm 2020 và dịp Tết giảm 83% so cùng kỳ). Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 được các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; lập các chốt kiểm soát, yêu cầu kê khai y tế, rà soát các đối tượng nguy cơ để thực hiện việc cách ly và đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đánh giá cao các ngành, các cấp và các địa phương đã tổ chức cho Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nhất là việc chăm lo cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 60 tỷ đồng để đảm bảo ai cũng có Tết vui vẻ, sum vầy. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh đề cao trách nhiệm, quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt thực hiện hoàn thành mục tiêu kép đó là phát triển kinh tế và đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trước dịch bệnh Covid - 19.

