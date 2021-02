KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2021)

Năm Canh Tý đi qua, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, trong đó nổi bật nhất là đã khống chế thành công đại dịch COVID-19, tạo môi trường lành mạnh để phát triển, là một trong số 10 nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Những kết quả đầy ấn tượng trong năm 2020 và thành tựu 35 năm đổi mới càng khẳng định bản chất và sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chế độ ta.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã nhận thức chỉ có CNXH mới là con đường đúng đắn bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc; mới giải phóng triệt để các dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, mang lại quyền sống, quyền tự do, quyền phát triển thật sự cho mỗi con người và cho xã hội. Từ sự nhận thức đúng đắn, Đảng ta đã tập hợp, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân thực hiện bằng được lý tưởng cao cả đó. Lịch sử Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ 20 đến nay đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi, gắn liền với sự lãnh đạo của Ðảng. Ðó là các sự kiện dân tộc ta đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam); tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và hiện nay đang thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới càng khẳng định tầm vóc to lớn về vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị và trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Sở dĩ Đảng ta làm được những điều hết sức kỳ diệu, to lớn cho đất nước và Nhân dân, bởi trước hết Đảng đã xác định được mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng người và trở thành khát vọng lớn lao, lý tưởng phấn đấu của Đảng và Nhân dân ta; trở thành ngọn cờ tập hợp, cổ vũ mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ, tạo nên sức mạnh của dân tộc và của đất nước. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta là một bộ phận của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã không ngừng củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Ðảng, trong đó vấn đề mấu chốt là luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đồng thời lấy đó làm cơ sở để xây dựng nền tảng xã hội của Ðảng. Chính vì thế mà Ðảng đã không chỉ làm tốt vai trò là người lãnh đạo, mà còn làm tốt cả bổn phận “là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”, từ đó “ý Đảng - lòng Dân” luôn là một.

Thứ ba, Ðảng ta đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của một đảng cầm quyền; đa số cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đúng như điều Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Thực tế cho thấy, kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vững nguyên tắc là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị ở Việt Nam; điều này đã được ghi trong Hiến pháp. Đảng cầm quyền thông qua chủ trương, đường lối, cương lĩnh, nghị quyết, các quyết sách quan trọng và bằng sự nêu gương của bao thế hệ đảng viên; tuyệt đối không áp đặt, không bao biện, làm thay Nhà nước,… như các thế lực thù địch đã xuyên tạc.

Tuy nhiên, sự vĩ đại của Đảng không chỉ nhìn vào những thắng lợi, mà còn thể hiện ở thái độ dám thừa nhận sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng trong bối cảnh hiện nay càng đặt ra một cách quyết liệt và triệt để hơn. Điều đó thiết nghĩ toàn Đảng và mỗi đảng viên cần thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc một số vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Ðảng, giành được niềm tin và sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân. Theo đó, Ðảng phải tiếp tục kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với điều kiện mới, đồng thời lấy đó làm cơ sở để xây dựng nền tảng xã hội của Ðảng. Hơn nữa để làm tốt vai trò là người lãnh đạo, Ðảng phải có đủ trí tuệ và bản lĩnh chính trị, đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên, thực sự xứng đáng với niềm tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân. Với bổn phận “là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”, đòi hỏi Ðảng ta, nhất là từng cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân vô điều kiện; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Thực tế cho thấy, Đảng có “hết lòng vì dân”, thì mới “được dân hết lòng vì Ðảng”.

2. Thực hiện phòng, chống triệt để những biểu hiện tham nhũng, quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, cơ hội chủ nghĩa, kiêu ngạo cộng sản. Đây là nguy cơ lớn đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, một bài học lớn rút ra từ sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây. Ðối với Ðảng ta, các nguy cơ đó đã được Đảng và Bác Hồ cảnh giác và đấu tranh trong suốt quá trình cầm quyền, lãnh đạo cách mạng. Tuy nhiên, hiện nay những nguy cơ đó vẫn chưa được ngăn chặn triệt để và đang có diễn biến phức tạp. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn tin tưởng Đảng sẽ ngăn ngừa, đẩy lùi và khắc phục bằng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; từng bước đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, mà trước hết là dân chủ trong Ðảng, dân chủ trong các cơ quan quyền lực nhà nước và trong toàn xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên của Ðảng quán triệt và thực hiện tốt chức trách, công việc được giao, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện: “Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng” (Hồ Chí Minh).

3. Phải quán triệt và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, đặc biệt vào thời điểm cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, một chặng đường mới và nhiệm vụ mới, nhằm bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng giữ vai trò lãnh đạo đất nước. Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: học tập chủ nghĩa, dùi mài tư tưởng, nâng cao lý luận, chấn chỉnh tổ chức; phải tuân thủ và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng phải đặc biệt coi trọng tự phê bình và phê bình; đó là nguyên tắc quan trọng của sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển Đảng và là biện pháp cơ bản để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

4. Thực hiện hiệu quả Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết để quần chúng noi theo. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ cấp cao của Đảng phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Ðiều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương; kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao lập trường cách mạng, bản chất giai cấp công nhân của Ðảng; ra sức học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng dưới mọi hình thức; nêu cao tính đảng, tính gương mẫu trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống…

Cách đây 91 năm, từ trong đêm trường nô lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời (3/2/1930) và lãnh đạo Nhân dân ta đứng lên làm cách mạng, đưa nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; một nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội lạc hậu, trình độ thấp vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay”. Những thành tựu đất nước và Nhân dân ta đạt được là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam là một ân huệ lớn đối với Nhân dân Việt Nam. Vì vậy khi nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Ðảng ta thật là vĩ đại!”. Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, với tinh thần “Khát vọng - Phát triển - Đổi mới - Sáng tạo”, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, vững bước tiến lên CNXH.

VĂN NHÂN