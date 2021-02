Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Chiều 3/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng và bổ nhiệm các chức danh của Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Lê Vinh Quy trao quyết định thành lập của Bộ Công an cho Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an

Dự lễ công bố có Đại tá Lê Vinh Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; bà Lê Thị Xuân Liên – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Đảng uỷ công an các huyện, thành phố; các đồng chí là chủ nhiệm UBKT các đảng uỷ cơ sở; các uỷ viên được phân công chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát các chi bộ cơ sở…

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay, xuất phát từ thực tiễn, mục đích thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo mô hình tổ chức mới, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Cơ quan UBKT trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh, là đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan này do Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh làm thủ trưởng , tương đương trưởng phòng; Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh làm phó thủ trưởng, tương đương phó trưởng phòng.

Tại buổi lễ công bố, Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng; Thượng tá Phạm Đúng - Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh cũng điều động 7 đồng chí khác đến công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp và Thượng tá Phạm Đúng

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của Đảng ủy Công an tỉnh và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm công tác tại Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: “Việc thành lập Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Lâm Đồng là một vinh dự lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị các đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong toàn lực lượng; chủ động kiểm tra, giám sát đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng uỷ Công an tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực thực hiện quy chế phối hợp giữa Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT các Huyện uỷ, Thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với Đảng bộ công an các huyện, thành phố; tập thể cơ quan cần thường xuyên rèn luyện, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng kiểm tra chính mình, sáng tạo trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao".

Tại buổi lễ, tập thể Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an đã nhận nhiệm vụ, tuyên thệ dưới cờ sẽ luôn cố gắng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chứng kiến tập thể Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh tuyên thệ nhận nhiệm vụ

NGUYỄN NGHĨA