Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc tết tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Học viện Lục quân

(LĐ online) - Chiều 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Học viện Lục quân.

Tại Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã gửi lời thăm hỏi, chúc tết tới Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong năm qua, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu tỉnh Lâm Đồng khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Góp phần chung vào thành công đại hội toàn quốc, đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, trong các đợt phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, lực lượng vũ trang đã góp phần đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển sản xuất”, góp phần đưa tỉnh ta hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Tại Học viện Lục Quân, Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ sự cám ơn sâu sắc với những nỗ lực, đóng góp của tập thể Học viện Lục quân - đơn vị của Bộ Quốc phòng trong năm qua cho địa phương Lâm Đồng trên nhiều phương diện. Nhất là góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, giúp địa phương hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Ghi nhận sự đóng góp trong công tác dân vận địa phương, an sinh xã hội, Học viện đã có nhiều hoạt động kết nghĩa, giúp đỡ nhiều địa phương, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cũng thông tin nhanh về kết quả kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương trong năm 2020; kết quả thành công Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự chung tay giúp đỡ, đóng góp nhiều hơn nữa của Học viện Lục quân, mong tình quân - dân tiếp tục gắn kết lâu dài, đoàn kết.

Tại các điểm đến thăm, Thường trực Tỉnh ủy cũng gửi lời động viên đến cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19, tại Bệnh xá H32, Trung đoàn 994 và các điểm đón người dân cách ly phòng chống dịch Covid-19; bày tỏ mong muốn các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó. Nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng cán bộ, chiến sĩ đã phải vất vả, hy sinh nhiều để cùng với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời điểm diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp; hướng tới mục tiêu đảm bảo cho Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

NGUYỄN NGHĨA - NGUYỆT THU