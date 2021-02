(LĐ online) - Ngày 5/2, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự 16 phường, xã trên địa bàn đã tổ chức Lễ trao lệnh gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 cho 186 công dân.

Thượng tá Phan Thanh Tùng - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt trao lệnh gọi công dân nhập ngũ Quân sự năm 2021 cho 14 thanh niên phường 9, Đà Lạt

Trong 186 công dân được gọi nhập ngũ lần này có 162 nam và 5 nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được bố trí đóng quân tại Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7, Học viện Lục quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Các thanh niên thực hiện công an sẽ được nhập ngũ tại Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, UBND các phường, xã trên địa bàn cũng đã khen thưởng các nam, nữ thanh niên đã hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2021.

Bà Trần Thùy Dương - Chủ tịch UBND Phường 9, Đà Lạt khen thưởng 15 thanh niên trên địa bàn hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2021)

Cùng với đó, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt và lãnh đạo các phường, xã cũng gửi lời chức mừng các thanh niên trên địa bàn đã vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2021; đồng thời, mong muốn các thanh niên vui xuân, đón tết tươi vui, an toàn, nhất là đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông để thực hiện việc giao nhận quân đúng theo yêu cầu. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đà Lạt anh hùng.

Theo kế hoạch, ngày 3/3 sắp tới, thành phố Đà Lạt sẽ tổ lễ chức giao quân năm 2021.

Tại TP Bảo Lộc, ngày 5/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Bảo Lộc đã ủy quyền cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 11 xã, phường trên địa bàn tiến hành trao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Năm 2021, TP Bảo Lộc có 105 thanh niên vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và sẽ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian tới. Các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự dịp này đều đạt sức khẻo tốt. Trong đó, có 1 đảng viên, 12 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 11 thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho các thanh niên trung tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 trên địa bàn TP Bảo Lộc

Tại các xã, phường, lãnh đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP Bảo Bảo Lộc và các địa phương đã chúc mừng, động viên tinh thần các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021; đồng thời, mong muốn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương, cống hiến công sức, trí tuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự phải nêu cao tinh thần tự giác cùng người thân, gia đình và bạn bè, đồng chí chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng và địa phương. Từ đó, cùng chung sức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu ấm áp, lành mạnh và an vui.

Tặng quà tết cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Bảo Lộc và các xã, phường đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe đến toàn thể thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; đồng thời, trao tặng quà tết động viên các thanh niên.

ĐAM TRỌNG - KHÁNH PHÚC