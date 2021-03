Công an 5 tỉnh Tây Nguyên đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

(LĐ online) - Sáng 11/3, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai và Kon Tum.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo công an các tỉnh Tây nguyên đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD tại địa địa phương trong thời gian qua. Theo báo cáo, Tây Nguyên là khu vực rộng lớn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa hình, đường xá đi lại khó khăn. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn này, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã đẩy nhanh tiến độ thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bắt đầu triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử cho người dân người dân từ ngày 1-1-2021.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đến thời điểm hiện tại, sau khi được Bộ Công an trang cấp đủ cơ số máy, việc triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử đã được Công an các tỉnh triển khai đến 100% các huyện, thị xã, thành phố. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho người dân bằng việc, làm việc cả ngày nghỉ và buổi tối, nhiều tỉnh đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân lưu động.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của công an các tỉnh và khẳng định đây là dự án công nghệ lớn nhất từ trước đến nay, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, từng bước tiếp cận khu vực và thế giới, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chỉ tiêu đã được giao, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an 5 tỉnh Tây Nguyên cần thực hiện 7 nội dung; trong đó, phải tham mưu cho các tỉnh ủy ra chỉ thị để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lực lượng công an đảm bảo thực hiện dự án; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về tầm quan trọng của CCCD có gắn chíp điện tử; bố trí nguồn lực đủ mạnh, lựa chọn những cán bộ có trình độ, am hiểu để trực tiếp tham gia công tác cấp CCCD; xác định vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện 2 dự án; bố trí đủ cán bộ ở từng tổ, từng ca để khai thác tối đa công suất máy, tạo thành dây chuyền khép kín trong quá trình cấp CCCD; phải tạo ra dữ liệu “đủ, đúng, sạch và sống”, vận dụng kết quả triển khai các dự án vào công tác truy nã, truy tìm và hồ sơ nghiệp vụ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tại 1 điểm cấp CCCD lưu động và trao đổi với người dân về những lợi ích của việc làm CCCD gắn chíp điện tử

Đồng chí Thứ trưởng biểu dương một số đơn vị có cách làm hay như tổ chức làm căn cước lưu động theo từng tổ dân phố ở Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; mô hình 7 người 6 bước của Công an tỉnh Đắc Nông…

Trước đó, tối 10/3, ngay khi vừa đến Lâm Đồng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp đến kiểm tra 1 tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện Đức Trọng đặt tại Trường THPT Đức Trọng. Tại đây, đồng chí thứ trưởng đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm tra dữ liệu dân cư có sẵn trên hệ thông, tra cứu thông tin, công tác lấy dấu vân tay, chụp hình cho công dân và mỗi trường hợp như thế chỉ mất khoảng 5 phút. Đồng chí cũng trực tiếp hỏi thăm người dân về thái độ phục vụ của cán bộ công an, giải thích những tiện lợi khi toàn quốc thực hiện cấp CCCD có gắn chíp điện tử… Với những cán bộ đang thực hiện cấp căn cước công dân lưu động, đồng chí động viên và đề nghị toàn lực lượng tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm nhất chỉ tiêu cấp CCCD.

ĐỨC HUY