(LĐ online) - Sáng 12/3, tại TP Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Công chức, viên chức trẻ Lâm Đồng “vững bản lĩnh, giỏi chuyên môn, tận tụy, gương mẫu”. Chủ trì hội thảo có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng chí Phạm Kim Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Đây là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn; ; đại diện các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh khẳng định: Công chức chính là nhân tố quyết định sự thành bại thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với Nhân dân, là công bộc của quần chúng Nhân dân. Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 6.953 người, trong đó cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng là 1.382 người; khối Nhà nước: cấp tỉnh là 1315 người, cấp huyện là 1277, cấp xã là 2979.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, phong trào “3 trách nhiệm” – cụ thể là trách nhiệm với “bản thân, công việc, Nhân dân” được các cấp bộ Ðoàn trên toàn tỉnh triển khai có hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện và cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ tận tâm với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các đơn vị trình bày 11 tham luận với những nội dung như: Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế, hoạt động hiệu quả trong giai đoạn hiện nay (Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Tuổi trẻ Công an tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình mẫu Người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” (Đoàn Thanh niên công an tỉnh); Xây dựng hình mẫu công chức, viên chức trẻ gần dân, trọng dân, trách nhiệm với Nhân dân (Thành đoàn Bảo Lộc);...

Hội thảo là dịp để trao đổi, chia sẻ những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tinh gọn bộ máy Nhà nước. Qua đó, sửa đổi lề lối làm việc, rèn luyện tác phong cán bộ trẻ sáng tạo, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, phát triển và đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

