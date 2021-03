Đức Trọng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội

(LĐ online) - Chiều 17/3, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường –đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của huyện quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021. Cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và lãnh đạo các xã, thị trấn tại 7 điểm cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, chủ trì cuộc họp

Theo đánh giá tại cuộc họp, trong những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Tuy nhiên, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, duy trì ổn định tình hình phát triển kinh tế- xã hội.

Trong quý I/2021, công tác chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu cho Nhân dân trên địa bàn được thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, đúng đối tượng. An sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Tình hình kinh tế tiếp tục ổn định, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện; công tác quản lý đất đai, phòng chống hạn hán, thiếu nước, phòng chống dịch bệnh,vệ sinh môi trường được tăng cường. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chú trọng.

Cụ thể: Giá trị sản xuất theo giá so sánh ngành nông, lâm, thủy, sản ước thực hiện 1.090 tỷ đồng, đạt 14,97% kế hoạch, tăng 4,81% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp tính chung đạt 1.122,7 tỷ đồng, đạt 26,59% kế hoạch, tăng 6,84% so với cùng kỳ; ngành thương mại dịch vụ ước thực hiện 1.485 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ, đạt 25,27% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến hết ngày 10/3 là 186,599 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán giao và bằng so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách đến 10/3/2021 là 132 tỷ đồng, đạt 19% so với dự toán giao và bằng 113% so với cùng kỳ.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 4 xã , gồm: Bình Thạnh, Tân Hội, Tân Thành và Ninh Loan. Đồng thời, triển khai xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đã đăng ký, thực chất và bền vững, nhất là 2 xã Đà Loan và Liên Hiệp.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ bản đã tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp và các công trình khởi công xây dựng mới đúng tiến độ đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai các bước thủ tục đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm, đặc biệt là đối với các dự án trong chương trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

9 tháng cuối năm, huyện Đức Trọng đề ra một số nhiệm vụ: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tập trung nhiệm vụ thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác quản lý, tăng cường biện pháp thu hồi nợ đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách huyện; đẩy mạnh công tác cải các hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành cơ quan hành chính ...

NHẬT MINH