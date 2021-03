Hội đồng Nhân dân huyện Cát Tiên: Dấu ấn nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND huyện Cát Tiên đã có những đổi mới theo hướng “phát huy dân chủ, huy động được sự tham gia, quan tâm theo dõi của cử tri; khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân”.

HĐND huyện Cát Tiên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 30 đại biểu trúng cử. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, số lượng đại biểu giảm 3 đại biểu (1 đại biểu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu; 2 đại biểu miễn nhiệm do chuyển công tác ra khỏi địa phương) nên cho đến hiện nay còn 27 đại biểu.

Theo HĐND huyện Cát Tiên, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã triệu tập 15 kỳ họp, trong đó 10 kỳ họp thường kỳ, 5 kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh và các kỳ họp đều diễn ra đúng theo luật định về thời gian, công tác tổ chức. Đặc biệt, những kỳ họp gần đây đã có sự đổi mới về việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, các đại biểu thể hiện trách nhiệm hơn, tập trung chất vấn các vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội địa phương. Qua đó, các cơ quan, đơn vị được chất vấn đã có những cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, Nhân dân theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, chất lượng văn bản trình tại các kỳ họp đảm bảo; phần lớn các dự thảo nghị quyết được sự thống nhất cao của các đại biểu HĐND huyện; các đại biểu tham dự cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận các nội dung trọng tâm, liên quan đến những vấn đề của kỳ họp đề cập, chất vấn các vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm. Việc tuyên truyền về các kỳ họp còn được thực hiện rộng rãi bằng nhiều hình thức khác như thông qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, hoạt động của đại biểu, tổ chức hội, đoàn thể địa phương. Đáng chú ý, trong quá trình diễn ra kỳ họp, huyện đã tổ chức truyền thanh trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc để Nhân dân theo dõi. Ngoài ra, HĐND huyện còn đặt số điện thoại đường dây nóng tại các kỳ họp thường lệ để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phán ánh của cử tri kịp thời chuyển đến các cơ quan liên quan báo cáo giải trình ngay tại kỳ họp.

Chính từ sự chuẩn bị kỹ nội dung, các phiên họp có chất lượng nên những năm qua HĐND huyện đã quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quyết định dự toán, phân bổ dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, Đồ án quy hoạch vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cát Tiên, các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thống kê cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã ban hành 108 nghị quyết các loại.

Cụ thể, 42 nghị quyết về công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự; 58 nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; quyết định dự toán và phân bổ ngân sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách, các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương và 8 nghị quyết về hành chính, quy hoạch.

Giám sát là một chức năng quan trọng của HĐND các cấp, thông qua hoạt động này những năm qua HĐND huyện Cát Tiên đã tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét văn bản quy phạm pháp luật; lấy phiếu tín nhiệm và các hoạt động giám sát cụ thể của Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu theo phương thức giám sát chung, giám sát chuyên đề, giám sát các vấn đề bức xúc giữa 2 kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện và các ban trực thuộc đã thực hiện 24 cuộc giám sát, khảo sát các loại; tập trung vào các vấn đề quan trọng và bức xúc của cử tri như giám sát về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và việc đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện; giám sát theo ý kiến phản ánh của cử tri về quá trình truy tố, xét xử vụ án; công tác quản lý khai thác tài nguyên đất hay về việc sản xuất, cung ứng giống cây điều ghép trên địa bàn.... Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND huyện đã kiến nghị nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn ảnh hưởng đến việc đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của công dân; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện được chú trọng; các đại biểu thực hiện quyền chất vấn của mình và tập trung chất vấn các vấn đề quan trọng, bức xúc ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội địa phương. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn đã có những cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, Nhân dân theo dõi, phản ánh kịp thời. Mặt khác, qua việc lấy phiếu tín nhiệm đã giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND không có cá nhân nào có số phiếu “tín nhiệm thấp” từ 50% trở lên.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức được 18 cuộc tiếp xúc cử tri, bình quân số lượng cử tri tham dự khoảng 60 người/xã/buổi với 110 lượt ý kiến mỗi đợt/9 xã, thị trấn. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện tiếp công dân 49 cuộc, với 28 công dân; tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến khai thác khoáng sản, tranh chấp đất đai, kiến nghị đền bù thiệt hại, chế độ, chính sách, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ô nhiễm môi trường... được Thường trực HĐND huyện chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định và trả lời kết quả bằng văn bản để công dân được biết. Đến nay, các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết xong, đạt tỷ lệ 100%.

Theo đánh giá của HĐND huyện Cát Tiên, nhìn chung được sự quan tâm hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự phối hợp đồng bộ của UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, hoạt động của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đó, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong suốt nhiệm kỳ, HĐND huyện đã có những đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, huy động được sự tham gia, quan tâm theo dõi của cử tri; khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

