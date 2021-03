Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều 16/3, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Khảo sát quy hoạch Khu đô thị Nam sông Đa Nhim

Các đồng chí: Trần Đức Quận - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, chủ trì hội nghị. Buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng và đại diện các phòng, ban của huyện Đức Trọng.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, trong năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng chính quyền và Nhân dân huyện Đức Trọng đã nỗ lực đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong đó, tổng thu ngân sách của Nhà nước trên địa bàn của huyện thực hiện đạt 97% dự toán và bằng 100% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 0,58%; trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 1,14%; giải quyết việc làm cho khoảng 4.207 lao động, đạt 91,4% so với kế hoạch...

Khảo sát mô hình camera an ninh tại Công an huyện Đức Trọng

Trong quý I/2021, huyện Đức Trọng đạt được nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đến hết ngày 9/3 là 185,039 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và bằng so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công ước thực hiện giải ngân trong quý I/2021 là 30 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch vốn.

Khảo sát Khu quy hoạch khu dân cư Bình Điền

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng đã nêu ra những tồn tại hạn chế xoay quanh các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, quy hoạch, cơ chế thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện, công tác kiểm tra, giám sát... và nêu nhiều kiến nghị xoay quanh những nội dung này. Trong đó, nổi bật một số kiến nghị như: Đề nghị sớm phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim, Khu đô thị Liên Khương - Prenn. Để đảm bảo đầu tư hạ tầng cho các tiêu chí đô thị loại IV, cũng như tiến đến thị xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, về cơ chế chính sách thu ngân sách từ đất và để lại cho ngân sách huyện tái đầu tư cho hạ tầng và các tiêu chí chưa đạt tiêu chí loại 4 và tiêu chí thị xã, thời gian áp dụng cơ chế từ năm 2021 cho đến khi được công nhận thị xã; sớm phê duyết quy hoạch vùng nông thôn mới làm cơ sở để triển khai thực hiện Quy hoạch vùng huyện Đức Trọng; phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Trọng đến năm 2035, hiện nay HĐND huyện đã có quy chế thông qua. Về quy hoạch chung xây dựng đô thị Fi nôm - Thạnh Mỹ, quy hoạch đã triển khai khá lâu nhưng chưa phê duyệt nên huyện chưa triển khai được quy hoạch chi tiết để quản lý và thu hút đầu tư; về quy hoạch Liên Khương - Prenn, sớm chấp nhận cho nhà đầu tư lập và trình phê duyệt quy hoạch...

Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi họp, các lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến trong công tác quy hoạch, đất đai, xây dựng đô thị, các dự án trọng điểm của huyện Đức Trọng...

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Trần Đức Quận đã yêu cầu huyện Đức Trọng cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, huy động các nguồn lực để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung làm tốt công tác thu ngân sách, bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra để thực hiện. Chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng văn hóa xã hội; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong công tác Đảng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác quy hoạch cán bộ; công tác dân vận, công tác tôn giáo... Tập trung các nguồn lực để đạt đô thị loại IV, xây dựng huyện Đức Trọng thành thị xã.

Toàn cảnh hội nghị

Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Đức Quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành và huyện Đức Trọng đã có chuyến khảo sát thực tế tại một số công trình, dự án trọng điểm, mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện.

VÕ LAN