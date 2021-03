Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Bầu cử:

(LĐ online) - Sáng 24/3, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử chỉ đạo tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; cùng tham dự có đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, các đơn vị liên quan cùng dự.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được thực hiện đúng tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn như: Một số địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp thôn, tổ dân phố nên có sự thay đổi về con dấu của tổ chức bầu cử và dấu tổ bầu cử, dẫn đến việc thống kê con dấu đăng ký làm lại mới gửi về Sở Nội vụ còn chậm so với văn bản yêu cầu, dẫn đến công tác tổng hợp còn chậm và khó khăn. Tại một số địa phương , do thay đổi nhân sự phòng nội vụ nên kinh nghiệm công tác bầu cử có những mặt hạn chế, lúng túng trong công tác tham mưu cho cấp ủy. Về kinh phí triển khai bầu cử cũng còn gặp khó khăn nhất định do ngân sách tỉnh khó khăn, Bộ Tài chính lại cấp kinh phí rất ít nên các địa phương gặp khó khăn trong triển khai công tác bầu cử.

Các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Kết quả, đến thời điểm này Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Thống nhất danh sách 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thống nhất đề nghị Trung ương điều chỉnh cơ cấu định hướng giới thiệu 1 người ứng cử ĐBQH thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ thay cho cơ cấu định hướng giới thiệu 1 đại biểu tôn giáo Tin lành (do không giới thiệu được ai). Thống nhất thông qua danh sách 131 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua danh sách 800 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 6.624 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Các đại biểu thành viên Ủy ban Bầu cử góp ý: Cần tập trung phát huy trách nhiệm cao nhất trong công tác bầu cử, phát huy vai trò tổ chức Đảng, tập trung nguồn lực tài chính tốt nhất cho các địa phương để đảm bảo tốt nhất công tác bầu cử diễn ra thuận lợi; triển khai sớm công tác kiểm tra, giám sát bầu cử tại các địa phương; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời xử lý thông tin, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử (nếu có); tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phong phú, đa dang dưới mọi hình thức để các tầng lớp nhân dân biết, hiểu và thực hiện quyền nghĩa vụ công dân đi bầu cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để công tác bầu cử diễn ra đạt kết quả tốt, đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử, các địa phương, đơn vị toàn tỉnh cần tập trung tập huấn cho các đơn vị bầu cử, các thành viên trong ban chỉ đạo bầu cử có sự chủ động xuống các địa bàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế để chỉ đạo; tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân tham gia bầu cử đúng quy định. Các xã tập trung tiến hành hiệp thương lần thứ ba, tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật. Công bố danh sách chính thức, niêm yết và tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đôn đốc các huyện, các xã tập trung thực hiện hoàn thành đúng tiến độ quy định của pháp luật. Giao Sở Nội vụ báo cáo cho các đoàn kiểm tra giám sát ngay ngày mai. Tập trung tuyên truyền rầm rộ, phong phú bằng trực quan sinh động, hấp dẫn để nhân dân biết. Báo Lâm Đồng và Đài PTTH tăng cường chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng thích đáng cho tuyên truyền bầu cử để Nhân dân biết và thực hiện. Khắc phục ngay con dấu theo quy định sớm nhất để đảm bảo tiến độ bầu cử. Kịp thời theo dõi, nắm bắt, xử lý đơn thư (nếu có), không để chậm trễ gây ảnh hưởng chung đến nhiệm vụ chính trị quan trọng của cuộc bầu cử. Trước mắt, dành nguồn ngân sách tạm ứng ngay chuyển xuống cơ sở để tiến hành công tác bầu cử, không để vì bất cứ lý do gì mà ảnh hưởng đến tiến độ cuộc bầu cử, đảm bảo nghiêm, đúng luật.

NGUYỆT THU