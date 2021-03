Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Chiều 25/3, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Phùng Khánh Tài và Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đồng chủ trì buổi làm việc

Đoàn do đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã được thực hiện đúng tiến độ theo quy định. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các cuộc họp của Ủy ban Bầu cử tỉnh, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ…; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt, đúng tiến độ các nội dung của công tác bầu cử theo luật định.

Lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn như: Một số địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp thôn, tổ dân phố nên có sự thay đổi về con dấu của tổ chức bầu cử và tổ bầu cử, dẫn đến việc thống kê con dấu đăng ký làm lại mới gửi về Sở Nội vụ còn chậm so với văn bản yêu cầu, do đó công tác tổng hợp còn chậm và khó khăn. Tại một số địa phương, do thay đổi nhân sự phòng nội vụ nên kinh nghiệm công tác bầu cử có những mặt hạn chế, lúng túng trong công tác tham mưu cho cấp ủy.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đợt 1 tại huyện Đức Trọng và 3 xã, thị trấn để vừa hướng dẫn, kiểm tra vừa theo dõi giám sát các nội dung công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử. Qua các đợt kiểm tra, giám sát, đoàn đã trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết hoặc có ý kiến kịp thời giúp Mặt trận cơ sở giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn cử cán bộ cơ quan tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu ý kiến

Về công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử được tỉnh tập trung chỉ đạo ngay từ đầu, các ngành chức năng và các cơ quan thông tin đại chúng đã có kế hoạch cụ thể, hướng dẫn triển khai, do vậy công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử bước đầu đã đạt kết quả tốt, nội dung tuyên truyền đã bám sát kế hoạch của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng. Thường trực Tỉnh ủy đã có sự chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế hoạch kịp thời, tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng tiến độ, đúng thành phần, đạt yêu cầu đề ra. Các hội nghị hiệp thương thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đóng góp quan trọng vào các bước tiến hành bầu cử đúng quy trình, đúng luật.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử tại Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến góp ý của đoàn giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, thời gian bầu cử đang đến rất gần, công việc, nhiệm vụ thì nhiều, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho công tác bầu cử đạt yêu cầu đề ra. Tập trung tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đạt kết quả. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử để Nhân dân biết nhằm đảm bảo đúng quy định của Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử để người dân phát huy quyền dân chủ thực hiện đi bầu đúng, bầu đủ.

Các ngành, đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình diễn biến đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của kẻ địch và các phần tử xấu tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung mọi điều kiện tốt nhất, phát huy trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Hướng đến ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

NGUYỆT THU