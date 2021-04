Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kiểm tra tiến độ thi công 2 nút giao thông Phan Chu Trinh và Hoàng Văn Thụ

● Di dời gấp Trường thiểu năng Hoa Phong Lan để đảm bảo môi trường học tập an toàn, tốt hơn

(LĐ online) - Sáng 6/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trí Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công tại hai nút giao thông Phan Chu Trinh và Hoàng Văn Thụ (thành phố Đà Lạt).

Trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị thi công

Đây là hai điểm giao thông từng được xem là những “nút thắt cổ chai” khiến cho tình trạng giao thông ở khu vực này thường xuyên bị ách tắc cục bộ vào giờ cao điểm do lưu lượng giao thông rất đông, đường lại nhỏ hẹp.

Quá trình kiểm tra thực tế tại hiện trường và khảo sát các khu vực lân cận đang chịu ảnh hướng của hoạt động thi công tại công trường nút giao thông Phan Chu Trinh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hỗ trợ và tổ chức di dời Trường thiểu năng Hoa Phong Lan về một địa điểm khác phù hợp hơn để đảm bảo môi trường học tập và giảng dạy vệ sinh, an toàn, yên tĩnh hơn cho thầy và trò nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị thi công tại nút giao thông Phan Chu Trinh ngay lập tức khắc phục nhưng điều kiện thi công chưa an toàn đang tồn tại, bổ sung ngay các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, bổ sung giải pháp thi công an toàn, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông…

Nút giao thông Phan Chu Trinh, Phường 9, Đà Lạt là nút giao thông đồng mức cấp 3, có giá trị xây lắp ban đầu trên 9,2 tỷ đồng, tuy nhiên đã vừa mới được bổ sung thêm kinh phí lên thành 16 tỷ đồng. Nút giao thông do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với quy mô mặt đường mở rộng từ 8 m lên 16 m, thảm bê tông nhựa nóng dày 7 cm, mỗi bên vỉa hè lát gạch rộng 2 m. Đối với đoạn Quang Trung - Phan Chu trinh, Nguyễn Đình Chiểu giữ nguyên hiện trạng, tiến hành bù vênh và thảm thêm 1 lớp bê tông nhựa đảm bảo êm thuận, mở rộng đoạn Lữ Gia…

Yêu cầu quy hoạch cây xanh ở khu vực hồ Hoàng Văn Thụ

Đối với công trình cải tạo nút giao thông Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Trần Lê - Ba Tháng Hai thuộc nhóm B và C, mức đầu tư là 9 tỷ đồng. Bao gồm các hạng mục mở rộng đường về phía trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, hoàn thành vỉa hè khu vực Trần Lê - Hoàng Văn Thụ và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng…

Tại nút Giao thông Hoàng Văn Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công trong việc đảm bảo kỹ thuật cũng như tiến độ thi công. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các sở ngành bổ sung kế hoạch ngầm hoá một cách đồng bộ hệ thống điện nước ở khu vực này để đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao mỹ quan đô thị cho khu vực nút giao thông hồ Hoàng Văn Thụ.

Khu vực hồ Hoàng Văn Thụ (Đà Lạt) trước đây vốn từng là địa điểm văn hoá, giải trí khá nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Ngay tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, ngay sau khi nút giao thông này hoàn thành, tổ chức quy hoạch khu vưc hồ, trồng bổ sung loại cây xanh đặc trưng của Đà Lạt để tạo điểm nhấn xanh, sạch, đẹp về mỹ quan đô thị ở ngay trung tâm thành phố, phát huy hiệu quả dự án cải tạo nút giao thông này.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc cải tạo, thi công mở rộng hai nút giao thông trọng điểm này sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, cải tạo cảnh quan đô thị, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và du khách.

Kiểm tra và yêu cầu ngầm hoá hệ thống điện, nước tại khu vực nút giao thông Hoàng Văn Thụ để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị

Việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ thi công cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công hai nút giao thông này cho thấy quyết tâm cao của tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan trong việc chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình thi công do đây là hai nút giao thông đều kết nối với các trục đường chính nằm ở trung tâm thành phố, lưu lượng giao thông lớn nhưng hiện nay, công tác thi công mở rộng 2 nút giao thông đang được các đơn vị thi công khẩn trương, thực hiện cả ngày và đêm để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Về cơ bản, ngoài những yếu tố cần khắc phục về môi trường, các điều kiện an toàn trong quá trình thi công của các đơn vị thi công, thì hiện hai nút giao thông đang triển khai thi công khá tốt, cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng. Các đơn vị thi công cũng hứa sẽ thi công hoàn thành theo đúng kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2021.

NGUYỄN NGHĨA