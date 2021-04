Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công an TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 8/4, Đại tá Trần Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công an TP Bảo Lộc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2021 và khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 3 tháng đầu năm, trên địa TP Bảo Lộc xảy ra 32 phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, làm 4 người bị thương và gây thiệt hại về tài sản gần 840 triệu đồng. Kết quả điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 87,5% (28/32 vụ). Đến hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 38 đối tượng. Trong các vụ phạm pháp về trật tự xã hội, có 17 vụ trộm cắp tài, 4 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 2 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ đánh bạc…

Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Đối với tội phạm ma túy, trong 3 tháng quá có dấu hiệu gia tăng về số vụ và đối tượng phạm tội. Qua đó, cơ quan công an đã mật phục, đấu tranh và triệt phá 22 vụ, bắt 47 đối tượng tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 11 vụ và 1 đối tượng) so với cùng kỳ 2020. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 vụ, với 25 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 16 trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 3 tháng qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết (giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương). Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 543 trường hợp vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, với số tiền xử phạt hơn 880 triệu đồng; trong đó, có 163 xe máy độ, chế đang bị tạm giữ phương tiện. Các loại tội kinh tế, môi trường, tham nhũng với các hành vi như buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, buôn bán lâm sản trái phép, khai thác khoáng sản trái phép đều tăng về số vụ và đối tượng vi phạm. Song hầu hết các vụ vi phạm đều ở mức độ nhỏ lẻ và cơ bản chỉ dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Trong 3 tháng qua, cơ quan công an cũng đã tiếp nhận 63 tin báo tố giác tội từ quần chúng nhân dân và hiện đã giải quyết 46 tin có cơ sở.

Nhìn chung, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc đã và đang có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Qua đấu tranh, khám phá cho thấy các loại tội phạm hình sự, ma túy ngày càng có thủ đoạn tinh vi, phức tạp và liều lĩnh gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì vẫn còn đó những khó khăn, bất cập. Đó là các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại đông người vẫn còn xảy ra; nguy cơ phát sinh các băng nhóm, tội phạm “tín dụng đen” và các loại tội phạm ma túy, trộm cắp luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự. Thống kế cho thấy, Bảo Lộc đang có tới gần 400 đối tượng nghiện ma túy có danh sách quản lý. Đây chính là những đối tượng có nguy cơ cao gây ra các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khiến người dân bất an, lo lắng.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mà Công an TP Bảo Lộc đã đạt được. Đại tá Trần Minh Tiến yêu cầu, trong thời gian tới, Công an TP Bảo Lộc cần tăng cường công tác chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường trên địa bàn chủ động bán sát cơ sở để dự báo, nắm chắc tình hình tránh bị động, bất ngờ. Đặc biệt, phải đánh mạnh, đánh trúng để triệt xóa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự.

Riêng các vụ khiếu kiện, khiếu nại đông người, cơ quan công an cần phối hợp với chính quyền các xã, phường trên địa bàn giải quyết thấu tình, đạt lý mang lại niềm tin cho Nhân dân. Những vụ việc vượt quá thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo, tham mưu cho chính quyền địa phương và Công an tỉnh để có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm tránh tình trạng dây dưa, kéo dài. Ngoài công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an TP Bảo Lộc cần tập trung triển khai nhiệm vụ làm thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho Nhân dân đảm bảo nhanh, gọn và hiệu quả cao.

KHÁNH PHÚC