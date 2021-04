Giỗ Tổ Hùng Vương - Khởi nguồn tạo nên sức mạnh dân tộc Việt Nam

(LĐ online) - Sáng 21/4 (tức mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu) tại Đền thờ Âu Lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng thuộc Khu du lịch thác Prenn, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Âu Lạc

Tham dự Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương có các đồng chí: Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín; lãnh đạo các huyện, thành, các cơ quan, đơn, vị trường học; cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đọc chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong lời chúc văn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khẳng định: Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tươi đẹp như ngày nay được khởi nguồn từ nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Hàng triệu người con Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng cống hiến, hy sinh để xây dựng và giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc, sự tồn vong của nòi giống Lạc Hồng. Truyền thống dựng nước và giữ nước đó được truyền từ thời các Vua Hùng đến nay và mãi mãi về sau, luôn là niềm tự hào, niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, đời sống thịnh vượng, mà còn muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử hàng ngàn năm, tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng vẫn được bền bỉ và nghiêm trang trao truyền từ đời này sang đời khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của cả dân tộc. Là chất keo gắn kết 54 dân tộc anh em thành một khối đoàn kết bền vững, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng và Giỗ Tổ trở thành biểu tượng giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc. Đây chính là khởi nguồn tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường tồn và không ngừng phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời hiệu triệu ấy của Bác Hồ là lời của Tổ quốc, của dân tộc; cũng là lời thề non nước trước anh linh của các Vua Hùng. Thực hiện lời dạy ấy là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi người dân nước Việt chúng ta.

Lễ rước kiệu tại đền Hùng

Trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 1,2 triệu đồng bào tỉnh Lâm Đồng, xin hứa: Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đột phá, quyết tâm xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch 2021 với chủ đề “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025.

Các thành viên Ban Tế lễ tiến hành lễ tế giỗ truyền thống

Trong thời khắc linh thiêng, lễ tế đã được diễn ra theo nghi thức truyền thống, trang nghiêm thành kính. Không gian rộn rã trống chiêng, tưng bừng cờ phướn, ngào ngạt khói hương, những người con dân Lâm Đồng ở xa đất Tổ hàng ngàn cây số đã thành dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ, bày tỏ lòng biết ơn các Vua Hùng, biết ơn các thế hệ cha ông; Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ... đã anh dũng chiến đấu ngoan cường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cùng nguyện cầu cho đất nước thanh bình, đời sống ấm no, dân tộc mãi trường tồn. Ghi nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng, cùng biến lòng biết ơn thành hành động, không ngừng học tập, lao động, cống hiến cho xã hội, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước cường thịnh.

Với chủ đề “Chung một cội nguồn” phần hội diễn ra dưới chân thác Prenn với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống: Hội thi leo cột, cờ tướng, múa sạp, phiên chợ ẩm thực với các món ăn truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử đã thu hút hàng ngàn Nhân dân và du khách tham gia vào các hoạt động. Hướng về cội nguồn, tri ân công đức các Vua Hùng, cùng nhau bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, cùng những giá trị tinh thần cao quý làm nên sức sống, cốt cách của người Việt là cách để hào khí từ thời đại Hùng Vương và dòng máu Lạc – Hồng tuôn chảy đến mai sau.

Đọc sớ dâng lễ tổ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng Đại diện các tổ chức, cá nhân và người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng Dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia

Hào hứng với các trò chơi dân gian Hội thi ẩm thực

* Sáng cùng ngày, tại Đình Kon Hinh (phường B’Lao, TP Bảo Lộc) cũng đã diễn ra Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương cùng những bậc tiền nhân, vị tiên hiền đã có công khai phá xây dựng quê cha, đất tổ.

Tại Lễ tưởng niệm, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc cùng các vị lão thành cách mạng và đông đảo Nhân dân địa phương đã tập trung về đình làng Kon Hinh thành kính dâng lễ vật và thắp nhang tri ân, nhớ ơn các vị Vua Hùng đã có công khai quốc dựng nước và giữ nước.

Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại Đình Kon Hinh diễn ra trang trọng với phần lễ và phần hội. Tại phần lễ, với các nghi thức dâng hoa, dâng lễ vật và dâng hương tỏ lòng tri ân, thành kính tới Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân; đồng thời, ôn lại truyền thống lịch sử khai quốc dựng nước và giữ nước của thời đại Hùng Vương. Sau phần lễ là phần hội, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi công ơn dựng nước, giữ nước của 18 vị Vua Hùng; ca ngợi Đảng, Bác Hồ cùng tình yêu quê hương, đất nước với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, khẳng định: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương, đất nước yên bình, thịnh vượng, mà còn nhắc nhở mỗi người con đất Việt phải biết củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tiếp nối truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Bảo Lộc luôn khắc cốt, ghi tâm công ơn to lớn của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân để hăng hái thi đua học tập, lao động sản xuất, đưa Bảo Lộc phát triển nhanh và bền vững để hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 trước năm 2025. Qua đó, xây dựng Bảo Lộc ngày càng phát triển giàu đẹp, hiện đại xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội phía Nam của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa.

Cùng ngày, tại Trường THCS Hùng Vương (Phường 1, TP Bảo Lộc) cũng đã diễn Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương. Tại đây, đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hội thi gói bánh chưng, lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công khai phá, xây dựng quê hương đất nước.

Lãnh đạo TP Bảo Lộc dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại Đình Kon Hinh Các bậc cao niên dâng hương tưởng niệm các vị Vua Hùng tại Đình Kon Hinh Văn nghệ chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Kon Hinh



