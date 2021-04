HĐND huyện Di Linh - một nhiệm kỳ đổi mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Di Linh đã nỗ lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển lên một tầm cao mới. Góp phần vào kết quả chung đó là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện Di Linh; qua đó, tạo nên những thành quả nổi bật của HĐND huyện Di Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động HĐND huyện Di Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhờ bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Di Linh đã ban hành được 175 nghị quyết các loại. Các nghị quyết HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thể thức văn bản theo quy định của pháp luật, đã đáp ứng, giải quyết kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Ngay sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp HĐND các xã, thị trấn để triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐND huyện; tổ chức các hội nghị triển khai những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND huyện quyết định; động viên, đôn đốc các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, UBND huyện đã sớm cụ thể hóa nghị quyết của HĐND huyện thành nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực để chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện, do vậy các nghị quyết của HĐND huyện đã sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trao đổi về nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Di Linh Đoàn Văn Bông cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, các ngành gửi báo cáo kịp thời phục vụ cho công tác thẩm tra. Nội dung báo cáo, đề án phải được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, bám sát các quy định của pháp luật và các văn bản của cấp trên, phù hợp với nghị quyết của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tế của địa phương. Để đảm bảo yêu cầu đó, Thường trực HĐND huyện đã duy trì các cuộc giao ban, tổ chức các cuộc họp mở rộng để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp. Trước các kỳ họp, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc của HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Việc thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự và thời gian theo luật định. Báo cáo thẩm tra có nội dung súc tích, rõ ràng, nêu rõ quan điểm thống nhất hoặc không thống nhất trình tại các kỳ họp của HĐND, đồng thời có tính gợi mở về nội dung để định hướng cho các đại biểu tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nổi cộm để thảo luận, chất vấn.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND huyện được quan tâm, chú trọng, nhất là trong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND. Phần lớn các nội dung kiến nghị qua giám sát tại kỳ họp đều được UBND huyện và các ngành tiếp thu giải quyết; các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp đã đi vào trọng tâm, trọng điểm được các đại biểu đồng tình, thống nhất cao.

Được biết, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 16 đoàn giám sát chuyên đề (đã thực hiện 15 cuộc) tập trung vào những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm như: Về kết quả giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định canh Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 2; Về kết quả thực hiện công tác quản lý sử dụng đất, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân trên địa bàn huyện; Về kết quả thực hiện công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện”…

Qua các đợt giám sát đã chỉ ra được những hạn chế, đề ra nhiều giải pháp thiết thực giúp cơ quan thi hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao; các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; qua giám sát giúp cho HĐND huyện ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

“Trên tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, phát huy trách nhiệm cá nhân và tập thể của các đại biểu HĐND huyện trong việc chủ động nghiên cứu tài liệu, thể hiện đầy đủ trách nhiệm và bản lĩnh của mình trong hoạt động chất vấn; tích cực tham gia thảo luận tại các kỳ họp để bàn bạc và đi đến thống nhất quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Bên cạnh đó, có sự quan tâm, đồng thuận của cử tri trong việc tham gia xây dựng chính quyền và giám sát việc thực hiện pháp luật trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua hoạt động tiếp xúc với cử tri của các đại biểu HĐND, các cử tri đã phản ảnh được những vấn đề bức xúc tại địa phương để HĐND các cấp kịp thời đưa vào nội dung chương trình hoạt động”, đồng chí Đoàn Văn Bông chia sẻ.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Di Linh đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những nội dung quan trọng đó được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong toàn huyện đồng thuận thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

NGUYỆT THU