Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4 năm 2021:

(LĐ online) - Chiều 6/4, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4 năm 2021. Hội nghị do các đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Lê Văn Tòa - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và các phóng viên, nhà báo các cơ quan thường trú trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trong tháng 3/2021, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý cũng như các diễn biến thời sự xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh về hoạt động của đảng bộ và chính quyền các cấp trong công tác quản lý, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, những sự kiện và hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tình hình an ninh trật tự xã hội trong tháng 3/2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng được báo chí kịp thời đưa tin, phản ánh.

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh đóng trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục có nhiều tin bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong tháng 3/2021. Báo chí ngoài tỉnh cũng phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; những bất cập trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng. Những vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, pháp luật cũng được khai thác, phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề diễn ra tại địa phương.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương thời gian qua. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình vi phạm lâm luật vẫn diễn biến khá phức tạp trên địa bàn. Trong Quý I năm 2021, lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 152 vụ vi phạm lâm luật, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó 75 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm, diện tích thiệt hại khoảng 10,6ha, tăng 42% so với cùng kỳ và khối lượng lâm sản thiệt hại là khoảng hơn 1000m3. Về tình hình an toàn giao thông, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn đã xẩy ra 37 vụ tai nạn làm 26 người chết, bị thương 20 người, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình thiên tai có xẩy ra ở một số địa phương trong tỉnh như ngập lụt ở Cát Tiên gây hư hại 172ha lúa, thiệt hại khoảng 8,5 tỷ đồng, mưa giông, lốc xoáy ở Di Linh làm 2 căn nhà bị sập, 2 căn nhà tốc mái.

Ngoài vấn đề vi phạm lâm luật và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thì trong Quý I năm 2021, nhìn chung tình hình phát triển trên mọi lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều kết quả. Về kết quả thu ngân sách trên địa bàn, đến ngày 31/3, toàn tỉnh đã thu được 3270,8 tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư đến hết tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh đã có 270 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,6% so với cùng kỳ và có 196 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 24,1% so với cùng kỳ; có 34 doanh nghiệp giải thể, giảm 74,4% so với cùng kỳ; có 142 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 91%. Trong Quý I có 6 dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, có hơn 1 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Thời gian qua, tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ổn định, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được đảm bảo, không bùng phát xẩy ra.

Đồng chí Ngô Văn Ninh - người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng thông tin thêm, ngày 9/4 tới đây Hội đồng thẩm định Quốc gia sẽ thẩm định dự án tiền khả thi dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc. Năm nay, tình hình Dịch bệnh Covid - 19 ổn định, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) với quy mô đầy đủ phần lễ và phần hội để người dân và du khách tham gia. Trong tháng 4 năm 2021, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tổ chức ra quân trồng cây trong khuôn khổ trồng 50 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, các phóng viên, nhà báo cũng trao đổi và đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề như nguyên nhân tình hình tai nạn giao thông tăng đột biến trên địa bàn; những giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông thời gian tới; giá cho thuê đất tăng, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư; số liệu về tình hình tai nạn giao thông không đồng nhất giữa một số cơ quan thống kê; vấn đề cấp phép xây dựng sai quy định ở một số địa phương; tình hình xử lý vi phạm lâm luật…

Giải đáp những vấn đề do các nhà báo nêu ra, người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình tai nạn xẩy ra trên địa bàn thời gian qua có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan như: người điều khiển phương tiện giao thông không làm chủ tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, thiếu quan sát, chở quá tải; nhiều tuyến đường trên địa bàn đèo dốc, cua gấp khuất tầm nhìn… Hiện nay, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt dự án lắp đặt camera để góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên đèo bảo lộc; đồng thời thành lập 2 chốt đảm bảo an toàn giao thông ở đầu đèo và cuối đèo Bảo Lộc. Về giá cho thuê đất tăng do tính theo chu kỳ 5 năm và được điều chỉnh hệ số giá theo từng năm. Tỉnh cũng đã có những văn bản chỉ đạo rất quyết liệt trong xử lý vi phạm lâm luật, vi phạm trật tự xây dựng.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Trung Hiếu đã đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo cần quan tâm tập trung tuyên truyền một số nội dung trong thời gian tới như: việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin về Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý I/2021…

DUY DANH