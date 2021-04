Hội nghị Huyện ủy Lạc Dương lần thứ 5

(LĐ online) - Chiều 5/4, Huyện ủy Lạc Dương tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I năm 2021 và lấy ý kiến cho dự thảo một số nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đến dự có đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các đồng chí: Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy; Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Sử Thanh Hoài - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021 của Huyện ủy Lạc Dương cho thấy: Mặc dù dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực nhưng tình hình kinh tế - xã hội trong Quý I năm 2021 trên địa bàn huyện vẫn được duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên một số lĩnh vực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ; tập trung phát triển các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương; công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được chú trọng, tăng cường, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp có chiều hướng giảm; thu ngân sách đạt khá so với dự toán giao, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra; công tác phòng chống dịch Covid-19 được chủ động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; an sinh xã hội được đảm bảo.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2021 theo đúng chỉ tiêu được giao; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định. Kịp thời chỉ đạo triển khai cụ thể, đúng thời gian, kế hoạch công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá kết quả đạt được cũng như khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Đồng thời, tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Lạc Dương đến năm 2025; Nghị quyết thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, dược liệu và làng nghề giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết phát triển du lịch huyện Lạc Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết phát triển hạ tầng gắn với quy hoạch trên địa bàn huyện Lạc Dương; mở rộng không gian đô thị thị trấn Lạc Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

T.HƯƠNG – S.TRÀ