Lâm Đồng: Cụm thi đua số 6 Công an các tỉnh Tây Nguyên và Công an Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua ''Vì ANTQ'' để giữ vững địa bàn

(LĐ online) - Chiều ngày 1/4/2021 tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an các tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị ký kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an; Đồng chí Đặng Trí Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Lãnh đạo Công an các tỉnh Tây Nguyên và Công an tỉnh Bình Phước.

Cụm thi đua số 6 Công an các tỉnh Tây Nguyên gồm Công an Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước và Công an tỉnh Lâm Đồng. Với vị thế quan trọng của địa bàn Tây Nguyên, trong nhiều năm qua phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được Công an Cụm thi đua số 6 triển khai thực hiện và đạt kết quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh địa bàn, làm giảm tội phạm, không để xảy ra điểm nóng, đột biến bất ngờ.

Sau khi thảo luận, Công an 6 tỉnh đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021 với 09 nội dung, tập trung vào các nhiệm vụ nắm chắc tình hình, có đối sách linh hoạt để giữ vững địa bàn, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào việc giữ vững địa bàn, lấy việc chấp hành điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ làm nòng cốt, phấn đấu tỷ lệ CBCS sai phạm kỷ luật dưới 1%, không có sai phạm kỷ luật nghiêm trọng. Công an 6 tỉnh thống nhất quyên góp mỗi tỉnh 25 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng CBCS Công an Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng.

TIẾN DŨNG