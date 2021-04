Nguy cơ dịch bệnh đang rất lớn, chúng ta phải siết chặt lại

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo UBND TPHCM về công tác phòng chống dịch trên địa bàn sáng 23/4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tình hình dịch bệnh bên ngoài đang diễn biến rất phức tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Ở trong nước, nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi mùa du lịch hè đã bắt đầu sôi động; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ được tổ chức; tâm lý xã hội chủ quan sau thời gian dài không có ca nhiễm trong cộng đồng.

“Lúc có dịch, chúng ta thực hiện thông điệp 5K thuận lợi hơn nhưng khi không có dịch thì thực hiện như thế nào, ở đâu, siết khâu nào, ở mức nào, đơn giản như đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách, mức độ xử phạt vi phạm đến đâu? Giải pháp để các pháp nhân, tổ chức, cơ quan thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá định kỳ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cập nhật lên bản đồ an toàn chống COVID-19 (antoancovid.vn)”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Thực hiện 5K có ý nghĩa quyết định

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tính đến nay, đã có 246 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại TPHCM (72 ca bệnh trong cộng đồng, 174 trường hợp nhập cảnh). Đã 69 ngày (kể từ 10/2/2021) Thành phố không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng.

Tổng số người cách ly tập trung từ đầu dịch (tính từ 23/1/2020) là 41.935 người, trong đó có 23/596 chyên gia nước ngoài.

Với hơn 200.000 DN, khoảng 4 triệu lao động, TPHCM đặc biệt chú trọng công tác giám sát, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện khai báo y tế 500.000 lao động ngoại tỉnh trở lại Thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tại các cơ sở y tế đã thực hiện tầm soát định kỳ cho gần 30.000 nhân viên y tế, người phục vụ; trên 61.000 trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh trong cộng đồng.

Trong đợt 1, TPHCM đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 9.155 người và dự kiến trong đợt 2 sẽ tiêm cho 57.750 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, hiện nay, quy trình khai báo y tế tại các cơ sở y tế, sân bay có phần chồng chéo, còn gây phiền hà cho người dân.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát dịch bệnh xâm nhập Thành phố như khai báo y tế, giám sát, tầm soát lây nhiễm đối với nhóm người nguy cơ cao, xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên. Đồng thời, sẵn sàng phương án xử lý tình huống dịch bệnh trong cộng đồng, bảo đảm an toàn cơ sở cách ly tập trung, cách ly dân sự…

Theo gợi ý của Phó Thủ tướng, đại diện UBND TPHCM, các Bộ: Y tế, Công an… đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến khai báo y tế, xử lý người nhập cảnh trái phép, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định việc nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như duy trì thành quả phòng chống dịch của Thành phố. “Sau cuộc họp hôm nay, TPHCM sẽ triển khai quyết liệt hơn nữa việc đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, sự kiện tập trung đông người, xử phạt những trường hợp không vi phạm”, ông Nguyễn Thành Phong cam kết và nhấn mạnh những trường hợp nhập cảnh trái phép phải xử lý rất nghiêm khắc, kiên quyết.

Về vấn đề triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, lãnh đạo UBND TPHCM nêu quan điểm nếu có đủ nguồn vaccine thì cần triển khai tiêm cho toàn dân.

Hết sức cảnh giác đối với sự kiện đông người

Phó Thủ tướng đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TPHCM thời gian qua thực hiện rất tốt. Mỗi khi có dịch, TPHCM đều phối hợp chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến được nhân rộng ra cả nước.

Trước nguy cơ dịch bệnh rất cao khi số ca nhiễm mới tăng cao ở khu vực châu Á cũng như các nước lân cận trong khu vực, Phó Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh. Đường hàng không phải bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tổ chức đưa người về, cách ly tập trung an toàn và theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ người hoàn thành cách ly tập trung. Đối với tuyến biên giới trên bộ, trực tiếp nhất là các lực lượng biên phòng, công an, hệ thống chính trị các xã biên giới đã rất vất vả hơn một năm nay, đặc biệt là hiện nay khi các nước bạn có dịch.

Không chỉ lực lượng biên phòng, công an mà, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở phải vận động nhân dân ở các xã, tỉnh biên giới và trên toàn quốc nếu thấy người có biểu hiện hoặc từ nước ngoài về thì báo ngay cho chính quyền, lực lượng chức năng. Vì an toàn của cả nước, chúng ta phải xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

TPHCM là đô thị trung tâm lớn, rất quan trọng, nhiều người tập trung về đây hoặc di chuyển qua đây, vì vậy càng phải cảnh giác hơn. Nhất là sau một thời gian tương đối dài không có ca bệnh trong cộng đồng, thì tâm lý dễ lơi lỏng ra nên chúng ta phải siết lại, nếu không rất nguy hiểm.

“Chúng ta phải thực hiện thật tốt các biện pháp 5K đối với cá nhân, đặc biệt là đeo khẩu trang; tự đánh giá định kỳ thực hiện biện pháp phòng chống dịch và cập nhật lên bản đồ an toàn COVID (antoancovid.vn) đối với trường học, cơ sở y tế, nhà máy, xí nghiệp, bến xe, cơ quan…”, Phó Thủ tướng nói và lưu ý tới đây khi có các lễ hội, sự kiện cần tập trung đông người, phải tổ chức nhất định phải kiểm tra, kiên quyết xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Bởi vì chúng ta không loại trừ có những trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở không bị phát hiện, nếu nhiễm bệnh mà không đeo khẩu trang khi có mặt tại các sự kiện tập trung đông người, bến xe đi lại, đầu mối giao thông thì hậu quả khôn lường.

“Bài học ở các nước chỉ một sự kiện tập trung đông người và thực tế tại Việt Nam có những sự kiện quy mô nhỏ hơn nhiều như đám cưới hay một bữa tiệc khi có ca lây nhiễm đã gây thiệt hại rất lớn cho xã hội”, Phó Thủ tướng nêu ví dụ.

Về vấn đề khai báo y tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc này là cần thiết, tuy nhiên, phải thực hiện trên tinh thần thiết thực, liên thông cơ sở dữ liệu của ngành y tế, công an, hàng không… không thu thập thông tin trên mức cần thiết phục vụ chống dịch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện tất cả các quy trình để bảo đảm tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn nhưng tăng được tốc độ triển khai. Ngoài lực lượng chống dịch, TPHCM cũng cần rà soát, ưu tiên những người làm việc trong những ngành giữ “mạch máu lưu thông” của cả nước như hàng không, vận tải, ngân hàng… tiếp xúc nhiều với người dân.

Đánh giá cao TPHCM, Bộ Y tế rất tích cực hỗ trợ các đơn vị liên quan nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng COVID-19, Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM làm việc kỹ với những đơn vị này, nếu thử nghiệm thành công thì tạo điều kiện tối đa sản xuất để sớm chủ động nguồn vaccine.

“Kinh nghiệm cho thấy khi chúng ta được sản xuất một loại vaccine trên quy mô rộng, không chỉ tốt cho loại vaccine đấy mà sẽ tạo điều kiện rất cần thiết cho việc nghiên cứu các loại vaccine phòng chống những dịch bệnh trong tương lai. Chủ trương chung của Chính phủ là ủng hộ tất cả các dự án nghiên cứu, phát triển vaccine phòng COVID-19 trong nước, không phân biệt đơn vị của nhà nước hay tư nhân”, Phó Thủ tướng nói.

