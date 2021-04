Quân đội và Phật giáo đồng hành

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Đây là lần đầu tiên Bộ CHQS tỉnh ký kết chương trình phối hợp với một tổ chức tôn giáo.

Bộ CHQS tỉnh thăm và chúc mừng Tổ đình Linh Quang, thành phố Đà Lạt nhân dịp lễ Vu Lan

Trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, tạo sự gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, sự đồng thuận giữa các giáo hội tôn giáo với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương. Các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng luôn tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào yêu nước, nhất là các hoạt động từ thiện, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo… Đặc biệt, trong Cuộc vận động Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 vừa qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn hàng tỷ đồng, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 15 tỷ đồng. Và trong đợt tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, trong tổng số 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ có 621 thanh niên theo các tôn giáo khác nhau. Thực tế đó đã khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước; đồng bào tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phật giáo và lực lượng vũ trang (LLVT) từ trước đến nay vẫn luôn đồng hành trong nhiều hoạt động. Sự đồng hành ấy đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương và kế hoạch của Đảng ủy Quân khu 7 về tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh vào đầu tháng 4 vừa qua. Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Việc ký kết chương trình phối hợp này nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và củng cố sự gần gũi, tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh với Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh; phát huy vai trò của GHPG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh”. Theo đó, nội dung phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ; thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình quốc phòng, an ninh, định hướng tư tưởng cho các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ… Phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên là con em tín đồ chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự. Phối hợp tổ chức thông tin tình hình thời sự để các chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ hiểu rõ, đồng thuận đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề liên quan đến Phật giáo để chống phá. Tổ chức cho bộ đội hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp đỡ Nhân dân, bà con phật tử vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ lớn của Quân đội và Phật giáo. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động như xây “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Nhà Đại đoàn kết” cho các tín đồ có hoàn cảnh khó khăn, các công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở các cơ sở tôn giáo của Phật giáo. Phổ biến kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo. Tổ chức tham quan di tích lịch sử và biển đảo.

Hòa thượng Thích Thanh Tân - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khẳng định, GHPG Việt Nam tỉnh sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung phối hợp từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Đồng bào phật tử cũng luôn sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện các hoạt động trong khả năng cho phép.

Tham dự buổi ký kết, Đại tá Nguyễn Công Anh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã đánh giá cao nội dung phối hợp; đồng thời, khẳng định Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện nội dung này ở Quân khu 7. Cũng tại đây, ngoài việc đề cập những nhiệm vụ cần làm sau ký kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh việc cần làm tốt công tác tuyên truyền để khẳng định hơn nữa vai trò và sự gắn kết giữa LLVT và Phật giáo ở Nam Tây Nguyên.

Tại sự kiện lần đầu tiên diễn ra này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Phúc đã bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vào việc ký kết, phối hợp này. Đồng thời, đồng chí cũng hy vọng rằng, việc phối hợp sẽ giữ vững hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân - dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đó sẽ là cơ sở để tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. Quân đội và Phật giáo sẽ tiếp tục đồng hành để góp phần thực hiện thành công hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

NGỌC NGÀ