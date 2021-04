Sơ kết công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các ban Đảng

(LĐ online) - Ngày 20/4, tại tỉnh Bình Thuận, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 7 dự chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tham dự hội nghị này.

Năm 2020, Cục Chính trị Quân khu 7 và các ban Đảng của tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn đã tích cực, chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp. Nổi bật, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tình hình an ninh chính trị… nhằm chống lại các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí địa phương tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và các nhiệm vị quan trọng như thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, phòng chống dịch Covid-19… Quân khu đã phối hợp với các địa phương đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị

Cục Chính trị Quân khu 7 đã duy trì thường xuyên công tác phối hợp tập huấn, thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần định hướng tư tưởng cho lực lượng vũ trang và Nhân dân. Chỉ đạo lực lượng vũ trang các địa phương, nhất là cơ quan quân sự 3 tỉnh biên giới tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nghĩa, củng cố mối quan hệ với các đơn vị Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong năm qua, Cục Chính trị Quân khu 7 cùng Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng.

Kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng của chi bộ quân sự cấp xã, đảng viên trong dân quân tự vệ, thôn, ấp, đội, khu phố và nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng vũ trang và ban tổ chức các cấp. Nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng địa phương.

Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng các tỉnh, thành ủy đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn trong năm qua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tiềm lực chính trị, “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, ngoài các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, nhiều hoạt động thiết thực khác cũng đã được triển khai như: Tặng quà, khám chữa bệnh, tu sửa trường học, xậy dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân – dân… với tổng số tiền trên 98 tỉ đồng. Triển khai giai đoạn 2, giai đoạn 3 Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” với 28 điểm/140 căn. Tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ điều phối, kết hợp công tác dân vận trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường gắn kết, thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là Đề án của Chính phủ đối với người Khmer gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về nước, góp phần định hướng dư luận, nắm chắc địa bàn, hoạt động của các đối tượng và củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống Việt Nam – Campuchia. Lực lượng vũ trang đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trên cơ sở thống nhất đánh giá kết quả phối hợp trong năm qua, đại biểu đại diện lãnh đạo các ban Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục và đề xuất những chủ trương biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong năm 2021.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 7 chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh khẳng định việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhất là trên các lĩnh vực quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và phòng chống dịch bệnh. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh đã đánh giá những nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở các địa phương. Riêng Lâm Đồng được đánh giá là đơn vị làm tốt việc nâng cao chất lượng đảng viên trong tuyển, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, tỉ lệ đảng viên bị khai trừ, bỏ sinh hoạt sau khi xuất ngũ thấp nhất trong Quân khu.

Đồng chí Thiếu tướng cũng lưu ý trong thời gian tới, Cục Chính trị Quân khu 7 và các ban Đảng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nắm, dự báo và định hướng tư tưởng trong lực lượng vũ trang và Nhân dân. Đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tập trung nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chất lượng chính trị trong tuyển quân cũng như công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đảng viên xuất ngũ về địa phương, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và nguồn nhân lực về chính trị cho địa phương.

Các cơ quan cần chú trọng kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, những bức xúc trong Nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc tổ chức giao lưu, gặp mặt chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng… nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGỌC NGÀ