Bảo Lộc tập trung cao độ hướng tới ngày bầu cử

(LĐ online) - Chiều 20/5, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử TP Bảo Lộc và các phường, xã trên địa bàn đã báo cáo kết quả các nhiệm vụ đã và đang triển khai trong công tác tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn.

Theo đó, về cơ bản, mọi công tác chuẩn bị bầu cử như cơ sở vật chất, kỹ thuật và niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri đã được hoàn tất đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định của Luật Bầu cử. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trong bầu cử được triển khai. Cùng với đó, các ngành chức năng, địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung nhằm hướng tới ngày bầu cử diễn ra vui tươi, phấn khởi và đảm bảo trang trọng, đúng luật.

Đại biểu đóng góp ý kiến tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hướng về ngày bầu cử

Ngoài các phần việc cổ động trực quan, hiện tại, các cơ quan, ban nghành, đoàn thể và đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc đang tập trung tuyên truyền quy trình 6 bước bầu cử (đến khu vực bỏ phiếu; đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử; đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử; điền phiếu: Đủ và đúng; đích thân bỏ phiếu vào hòm phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu) đến đông đảo cử tri để cùng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ khi đi bỏ phiếu.

Cùng với đó, Ủy ban Bầu cử thành phố cũng đã triển khai cấp phát tiểu sử người ứng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tới các hộ dân để bà con cử tri cùng tìm hiểu, nghiên cứu và sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài nhằm gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của qua lá phiếu.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo công tác bầu cử tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Bầu cử thành phố nói chung và các ngành chức năng, đoàn thể, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện hướng đến cuộc bầu cử trong suốt thời gian qua.

Đoàn viên, thanh niên Bảo Lộc cấp phát thông tin tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới người dân địa phương

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh, mọi công việc hướng về ngày bầu cử đã sẵn sàng, nhưng từ nay đến ngày 23/5 là thời điểm cực kỳ quan trọng cần sự tập trung cao độ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày hội diễn ra an toàn, đúng luật. Vì vậy, cả hệ thống chính trị địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy quy trình, quy định đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu; nắm chắc tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tuyên truyền, định hướng đúng đắn về cuộc bầu cử; tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 tới Nhân dân và chuẩn bị, bổ sung đầy đủ trang thiết bị y tế tại các điểm bầu cử…

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu được phun xịt khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid - 19

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác chuẩn bị bầu cử; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, cố tình làm trái gây ảnh hướng đến công tác bầu cử (nếu có), nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử để đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

HẢI ĐƯỜNG