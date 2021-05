Bầu cử QH: Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng cao

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường đã có những chia sẻ về cuộc bầu cử Quốc hội.

Khu vực bỏ phiếu số 2, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội)

Ngày 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021.

Để có cái nhìn khát quát về cuộc bầu cử lần này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường.

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra đảm bảo an toàn và thành công tốt đẹp. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật đạt được trong cuộc bầu cử lần này?

Ông Bùi Văn Cường: Có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Điều này thể hiện ở các điểm như sau.

Thứ nhất, cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bầu với tỷ lệ cao, ý thức trách nhiệm công dân, ý thức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được khẳng định. Không khí hân hoan diễn ra khắp mọi miền của Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo; tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước được nâng cao.

Thứ hai, công tác tổ chức bầu cử diễn ra suôn sẻ, chuyên nghiệp, không có sự cố gì lớn xảy ra. Lực lượng làm công tác bầu cử đã được tập huấn kỹ càng, diễn tập các tình huống, nhất là về phòng, chống dịch COVID-19, nên thực hiện rất tốt các nhiệm vụ.

Thứ ba, công tác phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân cũng như cho lực lượng tổ chức bầu cử. Ở đây phải khẳng định là quyền chính trị của tất cả công dân, nhất là khu vực bị cách ly đã được đảm bảo.

Thứ tư, công tác an ninh trật tự, an toàn tại các điểm bầu cử được chú trọng, đảm bảo tất cả các điểm bầu cử diễn ra suôn sẻ, đúng luật và an toàn.

Thứ năm, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới sáng tạo và đạt hiệu quả cao, trong đó nội dung tuyên truyền đã được chú trọng, hình thức tuyên truyền đã được quan tâm và lực lượng tuyên truyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Phương thức tuyên truyền đã được chuẩn bị và tần suất tuyên truyền cũng đã rất đúng trọng tâm, trọng điểm.

Điều đó đã khẳng định là công tác tuyên truyền có những kết quả hết sức đáng khích lệ, tạo ra không khí nô nức, phấn khởi, vinh dự tự hào cho cử tri và nhân dân cả nước.

Việc các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước như đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khác và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương khi thực hiện quyền công dân đều được các cơ quan truyền thông tuyên truyền rất kịp thời, lan tỏa tinh thần động lực để triển khai cuộc bầu cử thành công.

Bên cạnh đó, các công tác đảm bảo về cơ sở vật chất, về kinh phí đã được chuẩn bị, góp phần làm nên thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử.

- Hầu hết các địa phương trong cả nước đã hoàn thành bầu cử đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, trong đó có nhiều địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao và rất sớm.

Qua theo dõi Ngày Bầu cử 23/5, ông thấy tinh thần cử tri cả nước như thế nào khi bỏ phiếu bầu chọn những người tiêu biểu nhất trong những người tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Ông Bùi Văn Cường: Có thể nói thông qua cầu truyền hình, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy rất rõ không khí, tinh thần hồ hởi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân cả nước, trong đó có rất nhiều cử tri lớn tuổi cũng như là các cử tri lần đầu tham gia bầu cử đã thực hiện rất đúng nhiệm vụ của mình gắn với việc phòng, chống dịch COVID-19.

Chúng ta thấy bầu cử kỳ này đã được thực hiện rất là tốt và tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc cũng như là niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước đã được khẳng định và nâng cao.

Không khí sôi nổi của Ngày hội non sông và cử tri đặt niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thưa ông, như khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử lần này rất đặc biệt và lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19, nhiều địa phương trong cả nước phải thực hiện cách ly và giãn cách xã hội.

Mặc dù vậy, những địa phương có dịch cũng đã tổ chức bầu cử thành công. Vậy những địa phương này đã khắc phục khó khăn để tổ chức thành công cuộc bầu cử như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Văn Cường: Có thể nói, chúng ta tổ chức bầu cử trong bối cảnh rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phát sinh và tác động ghê gớm đến mọi mặt đời sống xã hội, không chỉ trong nước ta mà cả quốc tế.

Do đó, các địa phương phải rất chủ động để chuẩn bị việc tổ chức bầu cử, đảm bảo thành công và phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện thông qua mấy việc.

Thứ nhất, các địa phương đã phải chuẩn bị rất kỹ về phương án dự lường các tình huống để có đề xuất các giải pháp cụ thể, không bị động bất ngờ.

Thứ hai, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng, diễn tập thuần thục và chuẩn bị các điều kiện để có thể tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh phát sinh.

Thứ ba, tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh cho người dân cũng như cho cán bộ làm công tác bầu cử, trên cơ sở đó có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng.

Thứ tư, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo thiết bị, vật tư y tế trong phòng, chống dịch cũng đã được các địa phương chuẩn bị.

Thứ năm, chuẩn bị nhân lực dự phòng và các cơ sở vật chất dự phòng cho các tình huống phát sinh, đặc biệt là tinh thần, thái độ trách nhiệm rất cao của đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử cũng như thực hiện rất nghiêm chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp. Đây là 5 lý do để khẳng định đã triển khai thành công kỳ bầu cử lần này.

- Thưa ông, cuộc bầu cử lần này có những điểm bầu cử tại các khu cách ly y tế, cách ly tập trung hay là cách ly tại cộng đồng. Tại đây, các Tổ Bầu cử đã cử các thành viên mang thùng phiếu và phiếu bầu đến để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Việc làm này đã đảm bảo quyền công dân, đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như thế nào?

Ông Bùi Văn Cường: Có thể nói, trước tình hình dịch bệnh bùng phát với chủng mới, nguy cơ lây nhiễm rất nhanh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo, trên cơ sở đó cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ bầu cử để đảm bảo quyền chính trị của công dân.

Tất cả các khu vực cách ly cho dù cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà hay cách ly tập trung hoặc là cách ly giãn cách xã hội cả cộng đồng đều đã có từng phương án được chuẩn bị.

Lực lượng tổ chức bầu cử đã phải tăng cường để mang thùng phiếu phụ hay là bố trí thêm nhân lực để tổ chức các điểm bỏ phiếu phụ ở các khu cách ly tập trung, giãn cách xã hội.

Các đơn vị bầu cử, các Tổ Bầu cử phải có các giải pháp về phòng, chống COVID-19 để chuẩn bị thùng phiếu phụ hay là phiếu bầu để đưa cho những trường hợp F0, F1, F2 thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho các cán bộ, tổ chức bầu cử và không lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đây là điểm chúng ta đã làm rất tích cực, khẩn trương và cũng đã có được kết quả rất khả quan.

- Với những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức bầu cử là gì, thưa ông?

Ông Bùi Văn Cường: Chúng tôi sẽ có tổng kết, đánh giá để trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm. Theo tôi có mấy điểm chúng ta đã tổ chức thực hiện tốt, góp phần vào thành công của kỳ bầu cử lần này. Đó là việc trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng chúng ta đã chủ động chuẩn bị rất kỹ lưỡng; sự chỉ đạo rất quyết liệt, sự phối hợp rất chặt chẽ, đồng bộ và sự tập trung cũng như công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử rất kỹ lưỡng và tinh thần, thái độ trách nhiệm cao của lực lượng làm công tác bầu cử. Đây là những yếu tố góp phần vào việc thành công cho kỳ bầu cử lần này.

- Có thể nói đến giờ phút này cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã thành công. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc bầu cử trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng về tiếp tục xây xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân?

Ông Bùi Văn Cường: Điểm thứ nhất, cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng để bầu chọn ra được những người ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Điểm thứ hai, qua việc bầu chọn ra những người đại diện cho mình, trong chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của Quốc hội, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp là phải thực hiện thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết của cấp ủy các cấp, đồng thời giám sát các cơ quan nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ trên tinh thần nghị quyết mà Đảng đã chỉ ra. Ở đây, việc giám sát được các đại biểu thực hiện tốt sẽ làm cho nghị quyết được triển khai.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, người đại biểu dân cử sẽ phải đứng trên quan điểm lập trường và đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của địa phương, của nhân dân lên trên hết, trước hết để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc về thẩm quyền của Quốc hội hay là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương khi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân mỗi cấp ở địa phương.

Đấy là những nội dung, những ý nghĩa, những nhiệm vụ mà người đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ phải thực hiện. Đó là theo quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi chọn ra được những người tiêu biểu xứng đáng, người dân gửi trọn niềm tin và người dân cũng giám sát đại biểu thực hiện những lời hứa thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nếu đại biểu không thực hiện tốt, không nghiêm, người dân và cử tri cũng kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét để có thể bãi miễn. Vì thế, ý nghĩa bầu chọn ra được những người tiêu biểu xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là hết sức quan trọng.

- Ông có kỳ vọng gì đối với những người trúng cử đại biểu Quốc hội để làm tròn nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân?

Ông Bùi Văn Cường: Việc lựa chọn ra các đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đấy là quyền của người dân. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ thực hiện việc tổ chức để người dân thực hiện được quyền đó của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi tin tưởng rằng các đại biểu đã có chương trình hành động báo cáo trước cử tri, nếu được cử tri lựa chọn thì phải cố gắng thực hiện thật tốt những lời hứa, những chương trình hành động mình đã đề ra.

Bên cạnh đó, người trúng cử phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị cũng như năng lực thực tiễn để trên cơ sở đó thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong việc xây dựng pháp luật, trong việc giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước phải thực sự là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải có năng lực, đáp ứng được yêu cầu. Còn nếu không làm được điều đó, chắc chắn cử tri và nhân dân sẽ không tín nhiệm.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(Theo TTXVN)