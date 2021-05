Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 4/5, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã gặp mặt, khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngoài bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng thay mặt UBND tỉnh Lâm Đồng thưởng động viên 20 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu động viên lực lượng công an tại buổi khen thưởng

Phát biểu tại buổi khen thưởng, đồng chí Trần Văn Hiệp đã ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Công an TP Đà Lạt, nhất là lực lượng cảnh sát hình sự trong việc kịp thời điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp, móc túi tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Những vụ án được công an triệt phá đã tạo niềm tin trong Nhân dân và du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, trấn an dư luận và ngày càng khẳng định niềm tin của Nhân dân vào lực lượng công an.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cơ sở những thành tích đạt được, lực lượng công an toàn tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục nỗ lực, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho hai cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt

Cũng tại buổi khen thưởng, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân, gồm: Đại úy Trần Văn Hải - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự; Đại úy Trần Duy Thanh - Trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt vì có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong tháng 5/2021.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen và tiền thưởng cho Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt

Trước đó, ngày 1/5, qua công tác nghiệp vụ, từ nguồn tin trình báo của các nạn nhân, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành triệt phá thành công 1 nhóm móc túi, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại khu vực chợ đêm Đà Lạt. Ít nhất 15 điện thoại di động của du khách, người dân bị nhóm này móc trong tối 30/4 và ngày 1/5. 4 đối tượng bị bắt đều là người ở địa phương khác lên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gây án; trong đó, có 3 người có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

C.THÀNH