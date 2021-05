Hành động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân

Trong nhiệm kỳ này, nếu được các quý vị cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, cụ thể:

Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và đưa tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân đến Quốc hội; kiến nghị, đề xuất các giải pháp đối với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa bàn; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Tham gia tích cực vào công tác lập pháp, góp phần bảo đảm thực hiện tốt khâu xây dựng chính sách trước khi xây dựng các dự án luật, hạn chế tối đa luật khung, luật không phù hợp với thực tiễn; giảm thiểu lãng phí, tăng tính hiệu quả, khả thi trong xây dựng chính sách, xây dựng pháp luật. Tôi sẽ đặc biệt quan tâm, chú ý đến những vấn đề kinh tế - xã hội tại địa bàn ứng cử, đặc biệt là các vấn đề về chiến lược phát triển kinh tế vùng miền, liên kết vùng và các vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ để kiến nghị với Quốc hội quyết định những chủ trương lớn về phát triển kinh tế, tập trung khai thác tiềm năng thiên nhiên, liên kết vùng, chuyển đổi số; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu, như: 20, 27, 28, 55, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, tỉnh lộ 721, 724, 725…; phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường; quan tâm, ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, y tế, giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xử lý tốt các vấn đề môi trường nhất là xử lý nước thải, rác thải đô thị và nông thôn. Tôi tin rằng giải quyết tốt phát triển kinh tế bền vững, chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, y tế, giáo dục, môi trường sinh thái, giao thông, an ninh, trật tự trị an… đặc biệt là thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.

Tôi nhận thấy, Lâm Đồng có đủ điều kiện, tiềm năng để xây dựng thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận như Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên theo mô hình phát triển đô thị và nông thôn kiểu mẫu, hiện đại, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm tốt nhất môi trường sinh thái với các đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và có ý nghĩa quốc tế.