Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đơn Dương

(LĐ online) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 20/5, ông Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn kiểm tra số 02 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đơn Dương.

Kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu tại thị trấn Thạnh Mỹ

Tại đây, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và xã Ka Đơn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử từ các thôn, điểm bầu cử của huyện đều chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là việc niêm yết danh sách những người ứng cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, công tác vận động bầu cử được chú trọng đẩy mạnh, cơ sở vật chất như địa điểm, thùng phiếu, phòng bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng.

Song song đó, việc tuyên truyền bằng pa no, áp phích, cổ động trực quan được triển khai đảm bảo, công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong và ngoài khu vực bỏ phiếu cũng được thực hiện tốt.

Kiểm tra hòm bỏ phiếu tại thị trấn Thạnh Mỹ

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, 100% các điểm bầu cử đều được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế khi cử tri đến các điểm bầu cử.

Được biết, tại huyện Đơn Dương có 10/10 xã , thị trấn và 86 điểm bầu cử với trên 80 ngàn cử tri; trong đó, đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 người và đại biểu HĐND cấp xã là 272 người.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HDND các cấp tại huyện Đơn Dương. Đồng thời, ông cũng lưu ý tại một số điểm bầu cử nếu chưa bố trí thì cần bố trí thêm khu vực cách ly y tế tạm thời; cần tiếp tục kiểm tra, rà soát danh sách cử tri, để bổ sung kịp thời phiếu bầu cho cử tri nếu thiếu; cần làm tốt công tác khai báo y tế, đảm bảo các cử tri đều khai báo y tế đầy đủ trước khi bước vào điểm bỏ phiếu; chuẩn bị mọi phương án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để không bị động. Bên cạnh đó, các điểm bỏ phiếu cần rà soát lại mọi công tác chuẩn bị để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.