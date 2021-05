Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều 7/5, Đoàn kiểm tra số 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đức Trọng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Liên Nghĩa, chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với UBND huyện Đức Trọng.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Đức Trọng đã báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND, Ủy ban Bầu cử huyện Đức Trọng đã kịp thời chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, từ việc thành lập các cơ quan phục vụ bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai đến công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia thực hiện công tác bầu cử nhằm đảm bảo công tác bầu cử trên địa bàn huyện đạt kết quả cao nhất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 6 hội nghị quán triệt các chủ trương pháp luật có liên quan đến bầu cử, thu hút 500 lượt người tham gia. Huyện Đức Trọng đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 15 người, thành lập 15 đơn vị bầu cử, các xã, thị trấn đã thành lập 125 tổ bầu cử. Đến ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử huyện đã tiếp nhận 11 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, 70 hồ sơ ứng cử HĐND huyện; Ủy ban Bầu cử cấp xã đã tiếp nhận 759 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Về thành phần, hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã đều đảm bảo quy định. Trên địa bàn huyện không có trường hợp nào tự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Về công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, huyện Đức Trọng đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi, treo pano, khẩu hiệu; đã in 10 ngàn tờ rơi về bầu cử để phát cho từng hộ dân; lắp đặt 807 pano tại khu vực trung tâm xã, thị trấn, dọc các tuyến đường lớn; cấp 650 cuốn tài liệu liên quan đến bầu cử cho các cơ sở; tổ chức 3 đợt xe loa lưu động...

Công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu được đặc biệt quan tâm. Ngoài các hình thức tuyên truyền trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt tuyên truyền bầu cử gắn kết với dịp tổ chức hội nghị cử tri và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, thông qua đại hội hết nhiệm kỳ của Hội LHPN, các đoàn thể khác ở xã, thị trấn...

Tính đến ngày 18/4, Ủy ban MTTQ huyện, các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hiệp thương lần thứ 3, với tổng số người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là 647 người, cơ bản đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu, thành phần theo quy định. Đến ngày 28/4, huyện Đức Trọng đã niêm yết danh sách cử tri với tổng số 139.574 cử tri tham gia bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện, Ủy ban Bầu cử huyện công bố danh sách chính thức những người ứng cử HĐND huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2021-2026 là 55 người, tại 15 đơn vị bầu cử để bầu lấy 35 đại biểu.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch liên ngành về đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thời gian bầu cử. Tăng cường công tác phòng ngừa, tuần tra, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xuất hiện bệnh nhân Covid-19.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện nay, việc triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, quy trình, thủ tục. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự được triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, việc tiếp nhận giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh về bầu cử được thực hiện đúng quy định.

Trong thời gian tới, huyện Đức Trọng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước, quy trình thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn huyện theo lịch trình, kế hoạch đề ra. Mặt khác, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri của những người ứng cử để vận động bầu cử theo quy định; phối hợp với cấp có thẩm quyền tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác bầu cử tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng phương án để tổ chức cuộc bầu cử gắn với thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Đức Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Đức Trọng đã đạt được, qua đó đã thể hiện được sự vào cuộc, đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới huyện Đức Trọng tiếp tục phát huy tinh thần, nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị để thực hiện các bước còn lại đúng quy định, đảm bảo thời gian và không để sai sót, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện xung quanh công tác bầu cử. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để Nhân dân “5 nhớ” trong bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tìm ra những cách tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể, để những thông tin liên quan đến công tác bầu cử, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên... đến được với tất cả người dân trên địa bàn, để người dân có sự lựa chọn sáng suốt nhất. Đặc biệt, trên địa bàn có khu công nghiệp, có một lực lượng lớn các doanh nghiệp, có các doanh nghiệp nước ngoài, có một lực lượng lao động lớn, nên cần phải tính toán để phối hợp tốt nhất với các doanh nghiệp, từ khâu lập danh sách cử tri, trong công tác tuyên truyền...

Huyện cần lấy lực lượng đảng viên, công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ công tác bầu cử tại khu dân cư. Song song với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, để kịp thời phát hiện ra những sai sót (nếu có) để xử lý ngay... Ngoài ra, cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Cùng đó, tăng cường đảm bảo an toàn, anh ninh, trật tự xã hội, nhất là đảm bảo an toàn, an ninh tại các điểm bầu cử, kể cả công tác phòng chống cháy nổ... Mặt khác, Đức Trọng cũng cần phải làm tốt công tác quản lý tạm trú tạm vắng, người đi đến từ các vùng dịch, để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

NHẬT MINH