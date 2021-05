Ngày hội non sông - Niềm tin và kỳ vọng (Bài 2)

(LĐ online) - Đến hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh đang được gấp rút triển khai. Cử tri tỉnh Lâm Đồng đang nô nức đón chào ngày hội lớn - ngày hội của non sông với niềm tin và kỳ vọng sẽ lựa chọn được các đại biểu có đức, có tài, vì nước, vì dân. Trong khi đó, các đại biểu ứng cử cũng đã xây dựng chương trình hành động và tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với những lời hứa gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và nói lên tiếng nói của dân để trở thành cầu nối giữa người dân với Quốc hội, HĐND các cấp và các cơ quan Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và cả nước nói chung.

Cống hiến sức trẻ và tài năng

Trong tổng số những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao. Họ là những ngưới có sức trẻ, lòng nhiệt huyết và năng lực, trình độ để sẵn sàng cống hiến khi trở thành người đại biểu dân cử.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà các chiến sĩ tại chốt kiểm dịch Covid-19 do Đồn Biên phòng 737, tỉnh Đắk Lắk phụ trách

Việc được Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tín nhiệm, giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là vinh dự lớn không chỉ đối với bản thân tôi, mà còn là với tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh nhà. Bản thân tôi có may mắn hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội, với kinh nghiệm trên 16 năm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tôi đã gắn bó với mảnh đất và con người ở nhiều vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động hàng năm do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi mong muốn đây sẽ là cơ hội để bản thân gắn bó mật thiết với Nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, lắng nghe, tập hợp tâm tư nguyện vọng, vướng mắc, khó khăn trong Nhân dân để kịp thời đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền các cấp giải quyết nhanh nhất, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu, đem lại quyền lợi phục vụ chính Nhân dân.

Tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giáo dục đạo đức lối sống, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng trong những người trẻ. Với tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ mạnh dạn, thẳn thắn đề đạt nguyện vọng của Nhân dân đến chính quyền, sâu sát cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhân dân giao phó. Từ đó, góp sức mình vào sự phát triển của mảnh đất Lâm Đồng mà từ lâu tôi đã xem là quê hương thứ hai.

Khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X và đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và nhận thức được trách nhiệm của mình đối với Đảng và bà con cử tri.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri và Nhân dân; lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri để thực sự là cầu nối giữa Nhân dân và các cơ quan Nhà nước.

Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ luôn bám sát vai trò, nhiệm vụ của bản thân, tập trung phát huy những tiềm năng, lợi thế về bản sắc văn hóa đặc trưng, về cảnh quan thiên nhiên và lĩnh vực nông nghiệp để phát triển ngành du lịch của địa phương. Đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch với trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong ngành du lịch, qua đó cũng tạo điều kiện giải quyết phần nào công ăn việc làm cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến phát triển thị trường du lịch trong nước và quốc tế; đa dạng hóa, thường xuyên tạo ra các sản phẩm du lịch mới gắn với lợi thế của địa phương.

Lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử vào HĐND huyện, tôi rất vui nhưng cũng phần nào đó hồi hộp. Nếu trúng cử, tôi sẽ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong xây dựng, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đối với bản thân tôi, đây chính là cơ hội để trưởng thành, khẳng định bản thân và cũng như là sự tin tưởng của địa phương dành cho mình.

Tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử bản thân sẽ đại diện cho thế hệ trẻ huyện nhà trình bày các vấn đề trên diễn đàn của HĐND huyện với mong muốn chia sẻ những khó khăn trên địa bàn; kiến nghị HĐND huyện và các cơ quan chức năng triển khai những vấn đề cốt lõi của thanh niên hiện nay như tạo điều kiện về chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng huyện Đạ Tẻh ngày càng phát triển.

Bản thân tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện VIII; đồng thời, cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và Nhân dân.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ cố gắng hết sức phát huy tinh thần, trách nhiệm để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đặc biệt, tôi sẽ luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để đề xuất đối với cấp có thẩm quyền tổ chức các phong trào hành động của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong các phong trào tình nguyện vì môi trường, vì an sinh xã hội, xung kích trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tiếp tục phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ, đồng hành với thanh niên trong phát triển văn hóa tinh thần, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Với tôi, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đã là một điều vinh dự và hạnh phúc bởi đây chính là khẳng định cho sự tín nhiệm của tổ chức dành cho mình. Do đó, dẫu kết quả có như thế nào thì tôi tin rằng, những ý kiến đóng góp trong hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cũng đem lại cho mình những bài học và kinh nghiệm quý giá.

Nếu cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện Đam Rông khóa IV thì bản thân tôi mong muốn đưa tiếng nói, nguyện vọng tâm tư của thanh niên địa phương nói riêng và người dân nói chung đến với các cấp, các ngành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp mọi công dân. Bởi thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, những lần gặp gỡ cơ sở sẽ giúp tôi, một người còn trẻ tuổi, hiểu sâu hơn về cuộc sống của các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, thấu hiểu được những nỗi niềm tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có những kiến nghị, chương trình hành động phù hợp.

Trên cương vị là Bí thư Huyện Đoàn, tôi sẽ góp tiếng nói với mong muốn Đảng và Nhà tiếp tục có những chính sách quan tâm, hỗ trợ đối với thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tôc thiểu số. Hiện nay, thanh niên nói riêng và Nhân dân huyện Đam Rông nói chung đang rất cần những mô hình, hướng đi mới để phát triển kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế, đưa Đam Rông ngày càng phát triển bền vững.

Lần đầu tiên tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện khóa XII, cũng là ứng cử viên trẻ tuổi nhất của huyện Đơn Dương, bản thân tôi cảm thấy có chút lo lắng bởi kinh nghiệm của bản thân còn non trẻ, trong khi trách nhiệm của đại biểu là rất lớn vì là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nhưng hơn hết, tôi thấy bản thân rất vinh dự khi được lãnh đạo, đồng nghiệp và cử tri nơi cư trú tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện, với tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, khi được Nhân dân tín nhiệm bầu, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, nguyện vọng của người dân chưa được giải quyết, đặc biệt là các vấn đề thuộc lĩnh vực tôi phụ trách về đất đai, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, từ đó, tôi sẽ phản ánh trong các kỳ họp HĐND để các cấp, các ngành liên quan, có thẩm quyền giải quyết dứt điểm cho người dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Nhân dân. Bản thân tôi sẽ làm hết khả năng, trách nhiệm, quyền hạn do pháp luật quy định, góp sức trẻ hết mình phục vụ cho Nhân dân.

Là lần đầu tiên được tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XII, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi cũng nhận thức được rằng đây là niềm vinh dự to lớn, bởi tôi sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bản thân tôi nhanh trưởng thành và hoàn thiện hơn các kỹ năng, kiến thức cần thiết.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn là đại biểu HĐND xã và huyện nhiệm kỳ 2021-2016, tôi mong muốn mình sẽ đưa tiếng nói, nguyện vọng tâm tư của đoàn viên, thanh niên nói riêng và Nhân dân địa phương nói chung đến với các cấp, các ngành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đồng thời, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình hành động thiết thực và phù hợp để đưa phong trào thanh thiếu nhi và công tác Đoàn tại địa phương phát triển, để Đoàn xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng. Đặc biệt, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới trong phong trào tình nguyện để góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Lần đầu tiên được tổ chức giới thiệu ứng cử HĐND huyện, tôi rất vui mừng và phấn khởi, đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, cơ quan, gia đình mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, Nhân dân và cử tri huyện nhà.

Nếu được cử tri tín nhiệm là người người đại biểu dân cử tôi sẽ cố gắng phát huy hết tinh thần, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và cử tri huyện nhà để phản ánh, kiến nghị, đề xuất những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HDND và UBND huyện; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác chính sách, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới và an ninh nông thôn.

Cũng như đa số đại biểu lần đầu được giới thiệu ứng cử HĐND cấp xã thì bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi và cũng xác định rằng đây chính là cơ hội để đóng góp thêm cho sự phát triển của địa phương.

Hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, Ban Chủ huy Quân sự xã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu. Cùng với đó, thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ nề nếp công tác theo quy định; trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và kiện toàn lực lượng thường trực, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng dân quân xã.

Trách nhiệm sẽ cao hơn khi là đại biểu HĐND cấp xã, chính vì thế, dù kết quả có như thế nào thì khi được giới thiệu ứng cử cũng đã là vinh dự rất lớn. Tôi sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu cuộc sống, nắm bắt tâm tư, tình cảm của Nhân dân để cùng với lãnh đạo địa phương kịp thời giải quyết khó khăn, chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang cũng như người dân nói chung. Khi được bầu làm đại biểu HĐND của xã, tôi sẽ cố gắng tích lũy thật nhiều kinh nghiệm để từng bước giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần vào sự phát triển của mảnh đất mà tôi xem như quê hương thứ hai của mình.

Đây là nhiệm kỳ thứ 2 tôi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tôi cảm thấy tự hào và trách nhiệm khi được sự tín nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân.

Phải khẳng định rằng vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND rất quan trọng trong nắm bắt tình hình ở cơ sở để kịp thời đưa nguyện vọng, phản ánh khó khăn của người dân về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng… Minh chứng ở nhiệm kỳ vừa qua, thông qua việc tổng hợp ý kiến của cử tri và quá trình giám sát, đôn đốc mà giờ đây, gần 100% đường giao liên thôn, xã được bê tông hóa; kênh mương nội đồng được duy tu, sửa chữa, hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp giúp người dân cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống…

Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, tôi cũng đã tổ chức tốt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, đời sống tinh thần của người dân luôn được nâng cao. Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm thì tôi, đại diện cho tuổi trẻ xã nhà, sẽ nỗ lực làm tốt phong trào Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, phát huy tính xung kích của tuổi trẻ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Đồng thời, nắm bắt nhu cầu của thanh niên để làm cầu nối với Đảng và chính quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho thanh niên cũng như bà con Nhân dân những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội cũng như an ninh - quốc phòng ở địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN (lược ghi)