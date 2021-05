Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra bầu cử tại Lâm Đồng

(LĐ online) - Sáng 14/5, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc, kiểm tra tại Lâm Đồng.

Cùng đi với đoàn có ông Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, các thành viên đại diện các cơ quan Trương ương là thành viên đoàn giám sát. Phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự làm việc có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã báo cáo với đoàn những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu, những kết quả cơ bản về công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đó, suốt hơn 3 tháng qua, Lâm Đồng đã triển khai công tác bầu cử tương đối tốt, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, thời gian theo quy định của luật. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đúng quy định. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện xong quá trình hiệp thương, giới thiệu 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 642 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quá trình triển khai thực hiện đều đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Toàn tỉnh hiện có 935.264 cử tri, 1.110 tổ bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử cũng được tỉnh triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đạt yêu cầu. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, hướng dẫn cơ sở về các bước chuẩn bị bầu cử tiếp theo trên tinh thần tập trung cao nhất chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện, kịch bản, phương án về phòng chống dịch Covid-19 rất khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng quy định của Trung ương.

Các thành viên trong đoàn giám sát, kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành 210 văn bản về bầu cử sâu sắc, nghiêm túc của tất cả các sở, ban, ngành. Trong đó, ghi nhận Phường 9 (Đà Lạt) là một trong những điển hình làm tốt về bầu cử của thành phố Đà Lạt.

Về chuẩn bị nhân sự bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho bầu cử, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo an dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã thay mặt Ủy ban Bầu cử tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn; đồng thời, khẳng định chỉ còn 9 ngày nữa là đến bầu cử, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt nghiêm các chỉ thị, văn bản của Trung ương.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo đến nay Lâm Đồng có 642 người được cách ly tại các cơ sở y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bước đầu an toàn. Liên quan đến bệnh nhân 3141, toàn tỉnh có 289 trường hợp cách ly, rà soát 237 trường hợp là F1, khoảng 1.000 người cả F1 và F2 được xét nghiệm đến nay đều âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo thực sự an toàn, tỉnh đã có kịch bản, phương án về phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử; tiếp tục tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy trách nhiệm, chung tay cùng chính quyền vừa phòng chống dịch, vừa đi bầu cử thành công.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Lâm Đồng. Phó Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm và thực sự ấn tượng với Lâm Đồng trong chuyến đến thăm, làm việc, kiểm tra về công tác bầu cử. Phó Chủ tịch nước sau khi đi kiểm tra đã đánh giá rất tốt, mọi điều kiện đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử, thể hiện tính tự lực cao, tính chủ động về cả cơ sở vật chất, kinh phí, mọi điều kiện đều được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Các văn bản của Bộ chính trị, Trung ương được Lâm Đồng quán triệt, thực hiện rất nghiêm túc, kịp thời hướng dẫn, ban hành đến đến cơ sở. Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã phân công cán bộ theo dõi sát cơ sở, bám sát địa bàn, kịp thời xử lý phát sinh. Vượt qua khó khăn về phòng chống Covid-19, Lâm Đồng đã cố gắng tổ chức tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để ứng cử viên vận động bầu cử trực tiếp và trực tuyến tại các xã.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử còn rất ít, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Lâm Đồng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tuyên truyền có chiều sâu về các ứng cử viên, về quyền và trách nhiệm của cử tri, thể lệ bầu cử để đảm bảo bầu đúng, bầu đủ, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng. Chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng các phương án, có phương án thử nghiệm, phương án thực hành trong xử lý sự cố thông tin bầu cử, xử lý các tình huống về thời tiết, về an ninh trật tự, dịch Covid-19; cụ thể hóa, phân công trách nhiệm, chế độ chỉ huy khi xảy ra các tình huống.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Lâm Đồng sẽ lãnh đạo thành công cuộc bầu cử về cả nhân sự và các yêu cầu khác; đảm bảo kết quả cao nhất, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, dân chủ, đúng luật.

Thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước và các thành viên đoàn giám sát. Đồng thời, nhấn mạnh xác định cuộc bầu cử chính là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, dân chủ trong Nhân dân, các ngành, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để người dân phát huy dân chủ để lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự ưu tú.

Trong những ngày tới, Lâm Đồng sẽ tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Tỉnh cũng sẽ chuẩn bị mọi phương án, kịch bản theo yêu cầu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, của Trung ương để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ dân phố Nguyễn Du (Phường 9, thành phố Đà Lạt). Dịp này, đoàn đã tặng quà cho 100 đối tượng gia đình chính sách, tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách

NGUYỆT THU