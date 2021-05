Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện, thành

(LĐ online) - Ngày 21/5, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hòa Ninh (Di Linh)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương được triển khai cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế phấn khởi trong Nhân dân nô nức hướng về hội non sông. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được các địa phương thực hiện chu đáo. Việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu cử đã được chuẩn bị hoàn thành theo đúng quy định.

Đến nay, hầu hết các địa phương nói trên đã cơ bản hoàn thành việc phát thẻ cử tri cho người dân. Các huyện, thành phố cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, có phương án chuẩn bị khu cách ly tạm thời để phòng tình huống đối phó nếu xảy ra dịch bệnh. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt...

H981 Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bản niêm yết danh sách các ứng cử viên tại TP Bảo Lộc

Tại các xã Liên Đầm, Hòa Ninh (Di Linh), thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Quảng (Bảo Lâm) và Phường 1, Phường 2, phường B’Lao (thành phố Bảo Lộc), Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử như: Nơi khai báo y tế, khu vực niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri, cách phân luồng lối ra vào, nơi cử tri gạch phiếu bầu, hòm phiếu và khu vực cách ly y tế tạm thời...

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng trong công tác chuẩn bị bầu cử của các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, đặc biệt là tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử của các huyện, thành phố cũng như Ủy ban Bầu cử các xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương nói trên trong thời gian còn lại cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư thiết yếu cho các điểm bầu cử, nhất là cần tăng cường bổ sung hòm phiếu phụ, con dấu cho các tổ bầu cử.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Bảo Lộc

Bên cạnh đó, rà soát, nắm chắc di biến động của cử tri để bổ sung kịp thời; nhiều tổ bầu cử cần trang trí cảnh quan, cây cảnh để tạo không gian hài hòa tại các điểm bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu phải bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, chuẩn bị khu cách ly tạm thời đảm bảo ngăn nắp; cần quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử… để ngày bầu cử diễn ra trong không khí nô nức, chu đáo, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

NDONG BRỪM