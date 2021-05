Thành công cuộc bầu cử nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến thời điểm này đã cơ bản thành công và an toàn. Chưa bao giờ cuộc bầu cử lại diễn ra cam go và khó khăn khi cùng lúc vừa phải thực hiện cuộc bầu cử thành công, vừa phải phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri trên cả nước để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội; gần 4.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh và thành phố; hơn 2 vạn đại biểu HĐND cấp huyện; và hơn 24 vạn đại biểu HĐND cấp xã, thì đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Góp phần làm nên thành công bước đầu của cuộc bầu cử nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cấp

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.315.389 người, tuy nhiên đến ngày bầu cử, trong tổng số 965.181 cử tri được thống kê toàn tỉnh thì có 964.557 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,94%. Cuộc bầu cử được tổ chức để cử tri tiến hành lựa chọn bầu ra 7 đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng, 66 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 396 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.365 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thành công bước đầu trong cuộc bầu cử lần này có thể khẳng định là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt trong hoạt động bầu cử đại biểu dân cử. Sự lãnh đạo này được thể hiện thông qua các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Trong đó, quy định của Hiến pháp là căn cứ quan trọng hàng đầu. Trong đó, Khoản 1, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Khi lãnh đạo Nhà nước thì Đảng ta phải lãnh đạo ngay từ việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân (Khoản 1, Điều 2, Hiến pháp 2013). Vì thế, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Từ thực tế các địa phương và cơ sở cho thấy, nơi nào có sự chuẩn bị chu đáo, sát sao, thống nhất; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng được phổ biến, quán triệt đầy đủ, thì nơi đó, công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai công việc kịp thời, phối hợp chặt chẽ, kết quả đạt cao. Thực tế này đã một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là tối quan trọng, là yêu cầu tất yếu của một Đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử đại biểu dân cử.

Tại Lâm Đồng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Ban Thường vụ Tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai, chỉ đạo rất kịp thời. Cụ thể, ngày 21/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, còn cấp xã do cấp huyện triệu tập, thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc để nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Trung ương, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24/11/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp về nội dung Chỉ thị này. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 1/2/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công, các sở, ban, ngành liên quan đã ban hành 210 văn bản chỉ đạo gồm: quy chế, kế hoạch, quyết định, nghị quyết để tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo từng nội dung, lĩnh vực cụ thể.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trả lời báo chí ngay sau khi đi bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 75, Phường 9, TP Đà Lạt: “Để cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn như vậy là nhờ sự quán triệt sâu sắc của Đảng, sự chỉ đạo tập trung của các cấp, việc tổ chức bài bản, khoa học từ tỉnh đến cơ sở, nhất là khâu tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Mọi quy trình tổ chức từ hiệp thương các bước, đến khâu tổ chức, giới thiệu nhân sự, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 có diễn biến ngày càng phức tạp… Nhất là trong ngày 23/5 với không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân đi bầu sớm, bầu đủ số lượng. Điều đó đã khẳng định tỉnh Lâm Đồng đã triển khai và chuẩn bị khá tốt. Riêng trong ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của công dân đã đảm bảo đúng tiến độ về bầu cử; tại các điểm bầu cử được bố trí khoa học, trang trọng, giữ khoảng cách, hạn chế tác động của dịch COVID-19. Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện không mấy thuận lợi, trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19 hoành hành như vậy, nhưng Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương, các thành viên Uy ban Bầu cử tỉnh thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc. Chính nhờ sự chỉ đạo tập trung, chặt chẽ nên đã đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, bước đầu thành công.

NGUYỆT THU