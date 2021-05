(LĐ online) - Sáng 7/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đến nhận công tác tại phòng này.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên thệ nhận nhiệm vụ

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng có 3 đội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận quyết định thành lập

Việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao sẽ góp phần tăng cường công tác an ninh mạng. Nhất là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Ngay sau khi thành lập,Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay công việc để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động phối hợp các đơn vị, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng; triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin; mỗi cán bộ chiến sỹ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, chấp hành kỉ cương, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh cũng như với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, sớm ban hành quy chế phối hợp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong phòng chống tội phạm cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lãnh đạo tỉnh và cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chụp hình lưu niệm

Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thay mặt cán bộ, chiến sỹ trong phòng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định tập thể đơn vị sẽ luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

LÊ TIẾN - NGUYỄN NGHĨA