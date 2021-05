Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là có tội với Nhân dân

(LĐ online) - Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của Đảng, anh hùng giải phóng dân tộc đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh vì hòa bình của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, được thế giới ca ngợi, tôn vinh. Song, các thế lực thù địch, những kẻ “chống cộng” cực đoan trong và ngoài nước không ngừng bịa đặt, bôi nhọ thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Người, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong những năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài. Ảnh.TL

Dân tộc Việt Nam vô cùng kính yêu và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ nước nhà như “ham muốn tột bậc” của Bác “là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Sự thật, dân tộc Việt Nam đang sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1969, khi Bác qua đời, trong Điếu văn truy điệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam có đoạn: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Thực tiễn 91 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Toàn Đảng ta đã và đang triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh “đủ sức” lãnh đạo đất nước trước yêu cầu mới.

Song, với dã tâm đen tối, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng “chống cộng” cực đoan vẫn ráo riết xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bọn chúng không từ một thủ đoạn nào, từ cố tình cắt ghép, ngụy tạo các tài liệu để xuyên tạc đời tư, đến phủ nhận tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Người. Luận điệu của chúng: “Hồ Chí Minh tiểu sử không rõ ràng”, “không phải là nhà tư tưởng”, “nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều”, “Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”…

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bạn bè quốc tế. Ảnh.TL

Chúng vận động thành lập các “nhóm”, “hội đoàn”: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Quan làm báo, Dân làm báo…Số đối tượng đối cực đoan trong nước cấu kết với các đài phát thanh tiếng Việt nước ngoài: RFA, RFI, BBC, VOA…phát tán các bài viết, hình ảnh, bình luận…xuyên tạc cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng nói, bọn chúng lợi dụng văn học, nghệ thuật để thực hiện mưu đồ hèn hạ là lăng mạ Bác Hồ bằng những cuốn sách, các bộ phim xuất bản ở nước ngoài: Đèn cù (2 tập) của Trần Đĩnh; “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương; phim “Thảm họa đỏ”, hay DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” (do Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo) “đạo diễn”, “quy tụ” những kẻ chống đối cực đoan trả lời phỏng vấn như: Nguyễn Minh Cần, Vũ Ngự Chiêu, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Tôn Thất Thiện, Trần Gia Phụng, Trần Ngọc Thành, Trần Mạnh Hảo, Tô Hải v.v…DVD này đã cắt xén, giàn dựng những tư liệu giả mạo vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Chung Ngọc, trong bài viết: Nhận định về DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” đã viết: “Đó là một tài liệu chống Cộng quen thuộc rất rẻ tiền” !.

“Ăn theo” luận điệu này, ở Đà Lạt - Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sỹ Phu) là kẻ chống phá cực đoan nhất, ông ta liên tục tán phát nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài đả phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phản động nhất khi Hà Sỹ Phu cho rằng tất cả các Tổng Bí thư của Đảng ta đều theo Tàu, lệ thuộc Tàu, Hồ Chí Minh là người Tàu...Ông ta chủ trương:“Muốn thoát Trung phải thoát Cộng, mà muốn thoát Cộng thì phải thoát được Hồ” (!?).

Bác Hồ trong những ngày hoạt động cách mạng ở Chiến khu Việt Bắc. Ảnh.TL

Năm 2019, trong tài liệu: “Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay”, tác giả Nguyễn Văn Đạo đã chỉ ra những âm mưu của các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh:

Một là, xuyên tạc Hồ Chí Minh nằm trong tổng thể chiến lược, mục tiêu chống cộng của kẻ thù cách mạng.

Sau khi Hồ Chí Minh hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng, hoạt động chống cộng ở Việt Nam chuyển hướng sang tấn công vào Đảng và Hồ Chí Minh.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và cách mạng Việt Nam, Người luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của kẻ thù. Hiện nay, Đảng ta lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì kẻ thù tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, tư tưởng được kẻ thù xác định là mặt trận “quyết định”…

Hiện nay, một mặt, các thế lực phản động dùng chiêu bài chiến tranh tâm lý, cổ vũ những luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh; mặt khác, chúng tiếp tay, ủng hộ, tài trợ, nuôi dưỡng, bảo vệ những thế lực chống phá Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. Mục tiêu của chúng là làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, xuyên tạc Hồ Chí Minh nhằm mục đích cá nhân, chủ yếu lợi ích kinh tế.

Luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh được các đối tượng tráo trở biện minh mục đích “trong sáng”, “đơn thuần” đưa đến “một cái nhìn công bằng, hiện thực” (Lữ Phương); “hiểu rõ, hiểu đúng… không tô hồng hay bôi đen” (Bùi Tín); “chỉ có ước mong vẽ lại cho đúng chân dung” (Trần Viết Đại Hưng)… Song, bản chất thực sự bọn chúng đưa ra những luận điệu này chỉ vì tiền, thậm chí đó là một nghề “chống cộng, cứu nước” (ở nước ngoài); nghề “đấu tranh dân chủ” (ở trong nước)...

Nguyễn Hữu Lễ và Trần Quốc Bảo trong phim “Sự thật về Hồ Chí Minh”, lu loa về chi phí bỏ ra để lừa mị quyên tiền ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sau đó, hai kẻ này tiếp tục hợp tác, tổ chức ra “Lực lượng Dân tộc cứu nguy Tổ quốc, Đài Phát thanh Đáp lời sông núi” chống cộng. Người Việt ở nước ngoài gọi chúng là “chuyên viên ăn mày, lừa bịp, moi tiền đồng bào”…Hay như Bùi Tín, thừa nhận viết bài, bình luận phỏng vấn xuyên tạc Hồ Chí Minh trên báo, đài nước ngoài cũng chỉ bởi nhận từ họ “những 2.000 USD đấy”…

Số đối tượng cực đoan trong nước, phần lớn là những kẻ kém nhân cách và hạn hẹp về nhận thức. Chúng là những công cụ, con rối của các tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài. Bọn chúng “chọn” xúc phạm, xuyên tạc Hồ Chí Minh là con đường nhanh và dễ dàng nhất để gây tiếng, được chú ý và được nhận tiền tài trợ...

Ba là, xuyên tạc Hồ Chí Minh vì động cơ chính trị của bản thân.

Theo Nguyễn Văn Đạo, một số kẻ do ảo tưởng, tham vọng về quyền lực chính trị; có “máu” chính trị, có tham vọng nhưng lại không phấn đấu bằng con đường chính đáng mà chọn cách “đi tắt đón đầu”. Bằng cách “đầu quân” cho các tổ chức phản động, một số kẻ có ảo tưởng sẽ được “đổi đời” (!).

Nhiều kẻ tự cho mình là “cấp tiến”, thực hiện “dân chủ”, “yêu nước”, thực chất là những kẻ cơ hội chính trị. Một số kẻ tỏ ra gắn bó hoặc hiểu biết về lịch sử, qua hồi ký, bài viết của mình thể hiện như người “trong cuộc”, là những chứng nhân, “nắm chắc” được bản chất của vấn đề, có khả năng “soi” từng góc cạnh, so đọ từng sự kiện, “vén những tấm màn bí mật”… để bịa đặt, thêu dệt nên những câu chuyện không có thật, hòng hạ uy tín, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi cho Tổ quốc, cho Nhân dân; cho độc lập, tự do của các dân tộc trên thế giới. Bởi vậy, không chỉ người Việt Nam biết ơn và kính trọng Bác mà Nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới vô cùng kính phục và dành cho Người tình cảm đặc biệt.

Những kẻ có dã tâm đen tối, thấp hèn đã bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh (bất cứ mục đích gì) đều là những kẻ có tội với Nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Những luận điệu xảo trá, độc địa của chúng cần phải vạch trần, lên án, kiên quyết đấu tranh phản bác…