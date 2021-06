Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Báo Lâm Đồng trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước như sau:

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2021), tôi thân ái gửi tới toàn thể người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cùng cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm kính trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Dân tộc ta từ bao đời nay luôn đề cao đạo lý tốt đẹp “kính già”, đó là truyền thống, là phương châm ứng xử và nét đẹp văn hóa dân tộc của nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực về việc quan tâm, kính trọng người cao tuổi. Ngay sau khi về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ đã nhìn nhận một cách đầy đủ, toàn diện vai trò, vị thế trách nhiệm to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Trong thư “Kính báo cáo đồng bào” ngày 06/6/1941 và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” 6/1941, Bác viết: “Trách nhiệm của các vị phụ lão với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì...”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao chí khí cách mạng, tinh thần yêu nước, vị quốc vong thân, và gương mẫu động viên gia đình, con cháu, bà con làng xóm cùng cả nước đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi.

Bước vào thời kỳ đổi mới, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam tiếp tục thể hiện là lớp người tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua nhiệt huyết cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, và tham gia giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc đến các thế hệ tiếp nối. Những đóng góp to lớn đó mỗi ngày thêm tô đẹp những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Sao vàng, Huân chương Lao động hạng Nhất và 18 chữ vàng: “Tuổi cao chí khí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu rất đỗi tự hào của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam. Chúc mừng Hội Người cao tuổi Việt Nam qua 80 năm thành lập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong trào thi đua hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của tổ chức xã hội trong sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Tôi cũng chia sẻ với những cụ già, người cao tuổi còn đang phải chịu nhiều khó khăn, sống neo đơn, thiếu thốn tình cảm; lên án các hành vi ngược đãi cha mẹ, người già; đồng thời đánh giá cao và hoan nghênh các cấp, các ngành, các gia đình, tập thể, cá nhân, cộng đồng xã hội đã có nhiều việc làm, hành động thiết thực, thấm đượm tình người, tích cực chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần để người cao tuổi được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc, sống ý nghĩa, góp phần quan trọng vun đắp, tô thắm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt an sinh xã hội, thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Thực hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng và hùng cường sẽ giúp chúng ta đem lại cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và an lành cho mỗi người dân. Sự nghiệp này cần sự tham gia của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi.

Tôi mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”; “Sống vui, Sống khỏe, Sống có ích, Sống hạnh phúc”, để đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình xây dựng đất nước với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng và Nhà nước ta tiếp tục dành sự quan tâm và nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi.

Tôi đề nghị Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân luôn quan tâm, yêu thương, kính trọng người già, nhân rộng những hành động thiết thực chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, từ đó vun đắp, tô thắm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn hạnh phúc, thuần phong mỹ tục trong mỗi gia đình Việt Nam, thực hiện tốt an sinh xã hội, phát huy cao nhất sự đóng góp của người cao tuổi, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Với tình cảm kính trọng, tin tưởng và biết ơn sâu sắc, tôi kính chúc Người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài; chúc cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, không ngừng vươn lên như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “tuổi cao chí khí càng cao”, và là những tấm gương sáng trong đời sống hàng ngày trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thân ái

Nguyễn Xuân Phúc