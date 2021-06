Đạ Tẻh tổng kết công tác bầu cử: Nhiều cách làm mới, hiệu quả

(LĐ online) - Chiều 15/6, Ủy ban Bầu cử huyện Đạ Tẻh đã tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử

Theo đánh giá, Đạ Tẻh là đơn vị đầu tiên của tỉnh đã hoàn thành công tác bỏ phiếu của cử tri vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 23/5/2021. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp có thẩm quyền công nhận cơ bản là đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ theo cơ cấu đề ra.

Theo đó, tổng số cử tri đi bỏ phiếu 34.436/34.436, đạt tỷ lệ 100%. Huyện Đạ Tẻh đã cùng với các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc hoàn thành việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 03 với kết quả 2 người trúng cử là ông Nguyễn Văn Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử

Huyện cũng đã hoàn thành việc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tại đơn vị bầu cử số 17. Kết quả 3 người trúng cử biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh; bà Kờ Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh. Hoàn thành việc bầu cử đại biểu HĐND huyện Đạ Tẻh khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 30 vị trúng cử. Hoàn thành việc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 với 191 vị trúng cử trên tổng số 193 vị được bầu (các xã bầu thiếu 1 đại biểu: Triệu Hải, Quảng Trị).

Trong quá trình tổ chức bầu cử, huyện Đạ Tẻh đã có một số cách làm mới, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, để có sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo và triển khai cung như đảm bảo về tiến độ thời gian, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện chủ động triển khai ngay công tác bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh vì thành tích xuất sắc tiêu biểu đóng góp trong công tác bầu cử

Huyện ban hành 33 văn bản liên quan đến công tác bầu cử; đồng thời, tổ chức phân công nhiệm vụ, tăng cường nhiều cuộc kiểm tra, giám sát địa bàn cơ sở; thường xuyên giao ban để nắm bắt tình hình, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo về công tác tuyên truyền bầu cử như tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử; tổ chức tuyên truyền bầu cử cho cán bộ phụ nữ cơ sở và đoàn viên, thanh niên; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử trên không gian mạng; tăng cường đăng tải, chia sẻ hàng trăm tin, bài trên trang Đạ Tẻh Trong Tôi liên quan đến thông tin về cuộc bầu cử...

Tất cả các tổ chức đảng, mặt trận và các chi hội đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề về mạn đàm tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, tuyên truyền bằng các hình thức loa truyền thanh, xe loa, cổ động trực quan, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng. Trong đó, đã tạo điểm nhấn khi xây dựng các cụm pa nô lớn, các tiểu cảnh chào mừng rất sinh động. Đồng thời, gỡ bỏ những bảng hiệu quảng cáo cũ, rách; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để chào mừng cuộc bầu cử theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì thiết kế, in băng rôn, phướn, bảng niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên cũng như danh sách cử tri theo mẫu đồng bộ để cấp phát cho 64 khu vực bỏ phiếu nhằm tạo sự trang trọng, khí thế trên địa bàn huyện. Mặt khác, để cử tri có điều kiện nghiên cứu, huyện đã tiến hành in ấn, cấp phát danh sách và tiểu sử tất cả các ứng cử viên các cấp kèm bảng kê khai y tế cho từng cử tri tại hộ gia đình; đồng thời, in ấn, dán hướng dẫn cách thức bầu cử ngay từng ô khu vực gạch phiếu.

Các cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh vì thành tích xuất sắc tiêu biểu đóng góp trong công tác bầu cử

Về công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Bầu cử huyện phân công các đồng chí thành viên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại địa phương mình phụ trách. Kết quả giám sát cho thấy các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử, công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu ứng cử, việc ấn định số lượng đại biểu cho từng đơn vị bầu cử, thành lập các tổ chức bầu cử đảm bảo thời gian, cơ cấu, thành phần. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, Huyện ủy đã yêu cầu cơ quan y tế xây dựng kịch bản cụ thể khi có các ca bệnh được phát hiện trong quá trình đi bầu cử để chuẩn bị những phương án tốt nhất về phòng chống dịch. Đặc biệt, để làm tốt công tác phòng chống dịch nên huyện không đặt nặng thành tích về mặt thời gian đi bầu cử để đảm bảo khoảng cách trong phòng chống dịch.

Tại buổi tổng kết, các đại biểu cũng đã bàn luận về những khó khăn, hạn chế trong việc tổ chức bầu cử, từ đó, đưa ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị.

Trong buổi sáng cùng ngày, 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh cũng đồng loạt tổ chức tổng kết công tác bầu cử. Ngoài tổng kết công tác bầu cử, Huyện ủy Đạ Tẻh và Đảng ủy các xã, thị trấn đều quán triệt tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống Covid-19.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã khen thưởng cho 33 tập thể và 48 cá nhân thuộc huyện Đạ Tẻh đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu đóng góp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, huyện Đạ Tẻh đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với hoạt động tổng kết công tác bầu cử, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" để chào mừng 35 năm thành lập huyện và huyện Đạ Tẻh được công nhận huyện nông thôn mới.

ĐÔNG ANH