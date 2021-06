Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4:

(LĐ online) - Ngày 29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 để cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Theo dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 7/12/2020 và Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 1/3/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc Lâm Đồng đã chung sức, đồng lòng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên đạt được một số kết quả tích cực.

Trong đó, công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Đến nay, trên địa bàn chưa ghi nhận có trường hợp nhiễm Covid-19. Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trong nước GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng 5% so cùng kỳ. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,42%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,56%; dịch vụ tăng 4,18%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 304,9 triệu USD, đạt 37,4% kế hoạch, giảm 6,6% so cùng kỳ. Tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn ước đạt 6.816 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.643 tỷ đồng, bằng 71,4% dự toán địa phương, tăng 48,1% so cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, có gần 2 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng, đạt 48,6% kế hoạch, tăng 6,3% so cùng kỳ. Số người được giải quyết việc làm trên địa bàn là hơn 12.400 người, đạt 42,7% kế hoạch, tăng 55% so cùng kỳ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 81,3% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 100,4% kế hoạch; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 86,7%, đạt 95,3% kế hoạch, tăng 3,3%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19; công tác người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; công tác xây dựng Đảng được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt mặt. Thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự và các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, tình hình sắp tới, bên cạnh những thuận lợi, còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất cao. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Từ đó, giữ vững thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân; duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự đồng tình với những nhận xét đánh giá trong dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; đồng thời, nêu lên một số kết quả nổi bật và những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương thời gian qua; đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân tích, đánh giá, làm rõ thêm những nguyên nhân kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của các đại biểu. Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra để tiếp tục điều chỉnh các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch, có những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan lơ là; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, gấp rút hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu kết luận hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã đề nghị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư trên địa bàn; quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý tài sản công; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện liên quan đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xây dựng nông thôn mới; sớm khai thác được nguồn vắc xin phòng chống Covid-19 để tiêm ngừa cho người dân; sớm xây dựng chính sách để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra; tăng cường thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

“Tôi đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị cũng như các đoàn thể chính trị, xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh.

DUY DANH