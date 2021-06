Lâm Đồng tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

* Khen thưởng 60 tập thể, 71 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử

(LĐ online) - Chiều 10/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ trì hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí K’Mák – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa IX, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Ông Trần Hồng Quyết – Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, của toàn thể Nhân dân đã góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử, thực hiện quyết liệt các quy định về phòng chống dịch hướng đến bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân.

Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ủy ban Bầu cử các cấp đã chuẩn bị chu đáo các khâu từ nhân sự, hiệp thương, vận động bầu cử đến tập huấn nghiệp vụ, in ấn, cấp phát các loại tài liệu, kinh phí, lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử và danh sách những người ứng cử và tổ chức tốt ngày bầu cử 23/5 diễn ra thành công tốt đẹp.

Toàn hệ thống chính trị, thành viên các tổ phụ trách bầu cử đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần làm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Công tác thông tin, tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục, phong phú có chiều rộng và chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cử tri phấn khởi đi bầu cử và đạt tỷ lệ rất cao 99,94%.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công tác bảo vệ an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được các lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra cuộc bầu cử và sau ngày bầu cử. Ủy ban Bầu cử các cấp đã thực hiện khá tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh nắm bắt, xử lý kịp thời. Các kịch bản, tình huống cụ thể khi xảy ra dịch bệnh đều được các cấp, ngành, đơn vị xây dựng, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã báo cáo nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế như trong công tác hiệp thương, việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở một số địa phương còn lúng túng, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri tại một số địa phương còn khó khăn do số lượng người lao động đi và đến khá đông. Một số địa phương lập danh sách cử tri còn chưa chính xác, thiếu thông tin theo quy định. Một số thành viên Tổ bầu cử do kinh nghiệm còn hạn chế nên lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là trong tổng hợp kết quả bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử bằng pa no, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và niêm yết các quy định, thủ tục bầu cử còn chưa đạt yêu cầu do yếu tố thời tiết …

Tại hội nghị tổng kết, trên tinh thần thẳng thắn, phát huy kết quả đạt được, các đại biểu đại diện các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận, đóng góp kinh nghiệm và đề xuất những vấn đề còn khó khăn, tồn tại từ cơ sở để rút kinh nghiệm cho những cuộc bầu cử tiếp theo như: Kinh nghiệm trong hiệp thương, vận động bầu cử; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề cần đặt ra để tổ chức thành công bầu cử; những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai bầu cử tại địa phương; những khó khăn, hạn chế tại địa phương và bài học kinh nghiệm cần khắc phục trong triển khai bầu cử…

Dịp này, có 60 tập thể, 71 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo quy định về phòng chống dịch hiệu quả nên tại hội nghị có 22 tập thể và 17 cá nhân được trao bằng khen, còn lại sẽ được tiến hành trao tại các dịp khác theo quy định.

Đồng chí Trần Đức Quận phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn và phức tạp bởi diễn biến của đại dịch Covid-19, nhưng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể Nhân dân đã phát huy trách nhiệm, tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị và đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt rất cao 99,94% và đã bầu đủ đại biểu, không phải bầu lại, bầu thêm; trong đó, đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 396 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.350 đại biểu HĐND cấp xã (riêng đại biểu HĐND cấp xã thiếu 15 đại biểu).

Đạt được kết quả đó là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức các hội nghị để triển khai công tác bầu cử. Nhiều công việc của quá trình chuẩn bị bầu cử được triển khai chu đáo. Công tác nhân sự được làm bài bản, kỹ lưỡng, đúng quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, giới thiệu được những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19…

Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và Ủy ban Bầu cử các cấp; đồng thời, phải kể đến tinh thần hăng hái, tích cực đi bầu cử của cử tri trong tỉnh để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Đảng bộ, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cấp ủy đảng, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cử tri trong tỉnh đã nỗ lực, tập trung trí tuệ, sức lực và vật lực chuẩn bị và tổ chức thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Thành công của cuộc bầu cử của Lâm Đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; là tiền đề để Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền.

Vì vậy, sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi HĐND các cấp phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp, các ngành phát huy kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chỉ tiêu kế hoạch của HĐND, UBND các cấp đã đề ra trong năm 2021.

Phát huy truyền thống, thành tựu và những kinh nghiệm hoạt động của HĐND các khóa trước, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ, thắng lợi mới. Các vị đại biểu HĐND sẽ thực hiện tốt phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân; chính quyền và cơ quan nhà nước các cấp sẽ thực sự là chính quyền kiến tạo, liêm chính, công khai, minh bạch, của dân, do dân, vì dân, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc bầu cử

NGUYỆT THU